انفراد: رئيس الوداد يتجاهل ''نايكي'' من أجل عيون هذا الشخص ﻿

تجاهل سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، عرضا تقدم به وكيل شركة ''نايكي'' العالمية بالمغرب، يقضي بإحتضان نادي الوداد الرياضي.

شـــوف تيفي:

تجاهل سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، عرضا تقدم به وكيل شركة ''نايكي'' العالمية بالمغرب، يقضي بإحتضان نادي الوداد الرياضي.

وكشفت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي'' أن وكيل الشركة العالمية المذكورة بالمغرب عرض على الناصيري تزويد الفريق الأحمر بتجهيزات ومعدات رياضية عالية الجودة، إضافة إلى منح ضخمة في حالة تتويج الفريق بأي لقب.

وقالت المصادر ذاتها، إن الناصيري رفض مناقشة عرض الشركة الأمريكية، مبرزة في السياق نفسه أن رئيس الوداد يفضل التعامل مع شركة في ملكية ابن منخرط ودادي يملك متجر متواجد بمركب بنجلون لغاية في نفس يعقوب.

وكانت الجماهير الودادية قد عبرت عن استيائها من جودة أقمصة الفريق الأول، بعدما أظهرت لقطات تلفزية تمزق أقمصة عدد من لاعبي الواك خلال المباريات الأخيرة