العثماني يناقش اختصاصات مندوبية لحليمي في المجلس الحكومي ﻿

ينعقد غدا الخميس، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

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ينعقد غدا الخميس، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بإحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث جائزة المغرب للكتاب، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط.

وأضاف البلاغ أت المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق حول الإنتاج السينمائي والسمعي البصري المشترك بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، الموقع بالرباط في 5 دجنبر 2017، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور