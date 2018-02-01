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عــاجل: كان سكران وضربوه بالسلاح الأبيض هاشنو وقع منين مات فالمستشفى بطنجة

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 13:17 عــاجل: كان سكران وضربوه بالسلاح الأبيض هاشنو وقع منين مات فالمستشفى بطنجة | مجتمع
عــاجل: كان سكران وضربوه بالسلاح الأبيض هاشنو وقع منين مات فالمستشفى بطنجة
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأربعاء، لتحديد ظروف وملابسات وفاة شخص كان في حالة سكر متقدمة بالمستشفى الإقليمي

شـــوف تيفي:

 

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأربعاء، لتحديد ظروف وملابسات وفاة شخص كان في حالة سكر متقدمة بالمستشفى الإقليمي بالمدينة، متأثرا بجروح في الرأس والقفص الصدري، يشتبه في كونها ناجمة عن استخدام أداة حادة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن زوجة الهالك أشعرت مصالح الأمن الوطني بأن الهالك حضر في ساعة متأخرة من الليل وهو في حالة سكر، وتحوز سكينين من الحجم الكبير ثم غادر مسكن العائلة بدعوى الانتقام من شخص عرضه لاعتداء جسدي، وهو ما استدعى إيفاد دورية أمنية إلى عين المكان، حيث أوقفت المعني بالأمر وضبطت بحوزته الأسلحة البيضاء، قبل أن تعمد إلى نقله مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالهالك، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، رهن الحراسة الطبية بالمؤسسة الاستشفائية لتلقي الإسعافات اللازمة، قبل أن توافيه المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء متأثرا بجروحه.

وخلصت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن الأبحاث والتحريات لا تزال جارية لتوقيف الشخص الذي يشتبه في كونه المتسبب في اقتراف الاعتداء الجسدي المفضي لموت الضحية.

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب مستشفى طنجة هالك اعتداء جسدي

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