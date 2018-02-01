عـــاجل: قرار مفاجئ من إدارة فريق أشرف بنشرقي بعد الهزيمة القاسية في دوري أبطال آسيا‎ ﻿

قررت إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم برئاسة الأمير نواف بن سعد، اليوم الأربعاء، إقالة الطاقم الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني رامون دياز بسبب ضعف النتائج التي حققها في عصبة أبطال آسيا.

" شوف سبور"

قررت إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم برئاسة الأمير نواف بن سعد، اليوم الأربعاء، إقالة الطاقم الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني رامون دياز بسبب ضعف النتائج التي حققها في عصبة أبطال آسيا.

وجاءت إقالة الطاقم التقني على خلفية خسارة الهلال، يوم أمس الثلاثاء، أمام فريق استقلال طهران الإيراني بهدف دون رد برسم الجولة الثانية ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، ليحتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة.

وأكدت إدارة نادي الهلال أنها عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع المدرب من أجل تحسين مستوى الفريق، إلا أنه واصل تقديم المستويات غير المرضية لإدارة وجماهير النادي ما جعلها تتخذ قرارا بإقالته.

واستعانت إدارة الهلال بالأرجنتيني خوان براون مدرب الفريق الأولمبي (الثاني) بالنادي لخلافة مواطنه دياز في تدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وشكرت إدارة الهلال رامون دياز على ما قدمه خلال فترة إشرافه على الفريق، وثمنت جهوده التي أسهمت في إحراز كأس الملك وبطولة الدوري بعد غياب خمسة مواسم، إضافة إلى وصوله لنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم عام 2017 حيث خسر أمام ريد دايموندز الياباني.

وتسببت الخسارة أمام الاستقلال بعاصفة من الغضب الجماهيري، وانتقاد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ للأداء الذي يقدمه ممثل السعودية في دوري أبطال آسيا بقيادة الأرجنتيني رامون دياز.

وكتب آل الشيخ في تغريدة عبر صفحته الرسمية في تويتر بعد المباراة "بدأت أشك بأن دياز يريد الاستمرار"، في إشارة واضحة إلى أن المدرب لم يتعامل مع المباراتين بالشكل المطلوب وكأنه يرغب في الرحيل.