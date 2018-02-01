 مجموعة البنك المركزي الشعبي تحقق أرباحا صافية خلال 2017 بقيمة 2.8 مليار درهم بارتفاع بـ7.5 في المائة ﻿
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مجموعة البنك المركزي الشعبي تحقق أرباحا صافية خلال 2017 بقيمة 2.8 مليار درهم بارتفاع بـ7.5 في المائة

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 12:17 مجموعة البنك المركزي الشعبي تحقق أرباحا صافية خلال 2017 بقيمة 2.8 مليار درهم بارتفاع بـ7.5 في المائة | اقتصاد
مجموعة البنك المركزي الشعبي تحقق أرباحا صافية خلال 2017 بقيمة 2.8 مليار درهم بارتفاع بـ7.5 في المائة
حققت مجموعة البنك المركزي الشعبي خلال سنة 2017 نتيجة صافية من حصة المجموعة بلغت 2.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

شــــوف تيفي:

 

حققت مجموعة البنك المركزي الشعبي خلال سنة 2017 نتيجة صافية من حصة المجموعة بلغت 2.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وأظهرت النتائج السنوية التي نشرت اليوم الأربعاء أن المجموعة سجلت نموا في مؤشراتها المالية الرئيسية، مع تأكيد تحسن حجم ربحيتها، حيث تحسنت نتيجتها الصافية الموطدة بنسبة 12.3 في المائة لترتفع إلى 3.4 ملايير درهم.

وسجل صافي العائد البنكي الموطد، مدفوعا بالدينامية الاقتصادية للمجموعة، ارتفاعا بـ 4.5 في المائة، وذلك بفضل نمو أنشطة فروعها المتخصصة وفروعها المنتشرة على الصعيد الدولي.

كما عززت المجموعة موقعها الريادي كأول مستقطب للادخار الوطني بـ 26.3 في المائة من حصة السوق على الودائع، على إثر عملية جمع إضافية زاد مبلغها عن 12 مليار درهم همت الخواص المحليين ومغاربة العالم.

وواصلت الشركات التابعة للمجموعة بالمغرب نموا في عائدها الصافي البنكي بنسبة 7.3 في المائة. كما حققت أنشطة فروع المجموعة في الخارج نموا مطردا، حيث تسارع عائدها الصافي البنكي بنسبة 18 في المائة.

وعززت المجموعة أيضا خلال السنة المنصرمة تخفيض تكاليف المخاطر بنسبة 7 في المائة إلى 3.1 مليار درهم. كما رسخت المجموعة سياستها في مجال الحيطة، حيث عززت مخصصاتها الخاصة بتدبير المخاطر العامة لتصل إلى 3.5 ملايير درهم.

 

 

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شــــوف تيفي المغرب البنك الشعبي نتائج صافية

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