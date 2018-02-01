فضيحة بسطات..زوجة حصلات راجلها مع عشيقتو وها شنو وقع ليها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن و كيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، أمر مساء أمس الثلاثاء، المصالح الأمنية، بالتحقيق مع ثلاثة أشخاص تم إيقافهم، عقب تقدم سيدة متزوجة بشكاية تتهمهم فيها بالخيانة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن و كيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، أمر مساء أمس الثلاثاء، المصالح الأمنية، بالتحقيق مع ثلاثة أشخاص تم إيقافهم، عقب تقدم سيدة متزوجة بشكاية تتهمهم فيها بالخيانة الزوجية، والتهديد بالقتل بالإضافة إلى الاعتداء عليها وإهانتها.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بسيدة متزوجة وأم لطفلين، وضعت شكاية لدى الدائرة الثانية بمدينة سطات، أول أمس الإثنين، أوضحت من خلالها بأن زوجها دخل في علاقة جنسية مع فتاة، وقد تعرضت للتهديد بالقتل من طرف هذه الأخيرة ووالدتها.

وأضاف ذات المصدر أن المشتكية، تقدمت أيضا بأقراص مدمجة بها صور، وتحتوي على الاتصالات التي جمعتها بعشيقة زوجها ووالدتها والتي تكشف قيامهما بتهديدها بالقتل في حال وقوفها أمام زوجها حتى يتزوج للمرة الثانية.





