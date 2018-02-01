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الاتحاد العربي يعلن عن إطلاق بطولة الأندية للأبطال بجوائز ضخمة

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 11:40 الاتحاد العربي يعلن عن إطلاق بطولة الأندية للأبطال بجوائز ضخمة | سبور
الاتحاد العربي يعلن عن إطلاق بطولة الأندية للأبطال بجوائز ضخمة
عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعها الـ 64 برئاسة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي بن عبد المحسن آل الشيخ.

" شوف سبور"

عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعها الـ 64 برئاسة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي بن عبد المحسن آل الشيخ.

وأجري الاجتماع بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية لاستعراض البرامج وأنشطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة، حيث تمت مناقشة النظام الأساسي للاتحاد وفقا للتعديلات الجديدة، والذي ستتم المصادقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية العادي القادم.

وأعلن الاجتماع عن إطلاق البطولة العربية للأندية للأبطال بنسختها وصورتها الجديدة، والتي سيشارك فيها 32 ناديا، وستتم بطريقة الدعوات للنسخة الأولى، وستكون هذه البطولة الأضخم والأكبر من حيث الجوائز للفريق البطل وللفرق المشاركة، بينما سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.


يذكر أن الاتحاد العربي لكرة القدم يشهد مرحلة جديدة من التطوير والتغيير في كافة برامجه وأنشطته ومسابقاته، وتعد بطولة الأندية باكورة البطولات التي من المنتظر أن تحظى بمشاركة غير مسبوقة وزخم هو الأول من نوعه نظرا لقوة الفرق المشاركة من أنحاء الوطن العربي.

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الاتحاد العربي لكرة القدم

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