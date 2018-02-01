بكاري لـ '' شوف سبور'' : ''لدي العديد من العروض الاحترافية، لكن أفضل أن أسهر على الاستعدادات قبل انطلاق المباريات'' ﻿

كشف محمد بكاري المدرب السابق لفريق سريع واد زم، اليوم الأربعاء، تفاصيل رحيله عن فريقه مباشرة بعد هزيمته أمام فريق الوداد البيضاوي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد برسم الجولة 17 من منافسات البطولة

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف محمد بكاري المدرب السابق لفريق سريع واد زم، اليوم الأربعاء، تفاصيل رحيله عن فريقه مباشرة بعد هزيمته أمام فريق الوداد البيضاوي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد برسم الجولة 17 من منافسات البطولة الاحترافية.

وقال بكاري، في تصريح لـ '' شوف سبور''، إنه بعد نهاية اللقاء توصل باتصال هاتفي من أحد أعضاء المكتب المسير للنادي ليخبره بقرار إقالته من النادي بعد اجتماع انفرادي للمكتب، مؤكدا أنه لم يجتمع مع أي كان بخصوص إقالته من مهمة الإشراف على الفريق.

وأفاد المدرب السابق لفريق سريع واد زم، أنه توصل بالعديد من العروض الاحترافية بعد تحقيق حلم الصعود إلى القسم الوطني الأول وخلال انطلاق المنافسات إلا أنه ظل متمسكا بمشروعه الرياضي ليتفاجأ بعدها بقرار المكتب المسير للفريق.

وتابع قائلا : ''لم تتبق سوى ثلاثة أشهر على نهاية المنافسات ... لدي العديد من العروض الاحترافية، لكن أفضل أن أسهر على الاستعدادات قبل انطلاق المباريات''.





