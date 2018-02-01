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خطير وبالفيديو.. مشرملون مسلحون يخربون الحافلات بالقنيطرة

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 10:37 خطير وبالفيديو.. مشرملون مسلحون يخربون الحافلات بالقنيطرة | حوادث و حقوق
خطير وبالفيديو.. مشرملون مسلحون يخربون الحافلات بالقنيطرة
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو تظهر من خلاله حافلة للنقل الحضري مخربة على يد عصابة مُسلحة بمنطقة بام الساكنية بمدينة القنيطرة نهاية الأسبوع المنصرم.

شوف تيفي

 

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو تظهر من خلاله حافلة للنقل الحضري مخربة على يد عصابة مُسلحة بمنطقة بام الساكنية بمدينة القنيطرة نهاية الأسبوع المنصرم.

وحسب ما قاله سائق الحافلة المُخربة، فإن مجموعة من الشباب أقدموا على رشق الحافلة المذكورة بالحجارة مدججين بالأسلحة البيضاء من الحجم الكبير « جنوية ».

وأضاف المصدر ذاته، أن العصابة ألحقت خسائر مادية جسيمة بالحافلة وذلك لأسباب مجهولة.

هذا واستنكر سكان مدينة القنيطرة هاته الأفعال المشينة التي اعتادوا على رؤيتها كل يوم، مطالبين من الجهات الأمنية تكثيف جهودها للحد من هذه الظاهرة.

 

 

 

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شوف تيفي القنيطرة حافلات تخريب

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