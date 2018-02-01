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حكيمي ضمن قائمة اللاعبين الموهوبين في العالم

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 10:04 حكيمي ضمن قائمة اللاعبين الموهوبين في العالم | سبور
حكيمي ضمن قائمة اللاعبين الموهوبين في العالم
اختار مرصد اللاعبين الموهوبين اللاعب الدولي أشرف حكيمي، والممارس رفقة فريق ريال مدريد، ضمن قائمة ضمت 50 لاعبا حول العالم، ممن لا تتعدى أعمارهم العشرين سنة.

" شوف سبور"

اختار مرصد اللاعبين الموهوبين اللاعب الدولي أشرف حكيمي، والممارس رفقة فريق ريال مدريد، ضمن قائمة ضمت 50 لاعبا حول العالم، ممن لا تتعدى أعمارهم العشرين سنة.

واحتل دوناروما حارس مرمى فريق ميلان الإيطالي الرتبة الأولى، بينما شهدت قائمة اللاعبين تواجد ثلاثة لاعبين شباب من نادي ريال مدريد، هما النرويجي أوديجارد والأورغوياني فيدريكو فالفيردي، إلى جانب أشرف حكيمي.


وجاء لاعب موناكو المعار إلى باريس سان جيرمان كيليان مبابي في المرتبة الثالثة، ويسبقه مواطنه ألبان لافونت حارس تولوز. وفي المرتبة الرابعة جاء الأمريكي كريستيان بوليسيتش نجم بوروسيا دورتموند.

 

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شوف سبور المغرب أشرف حكيمي لائحة اللاعبين الموهوبين

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