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بالصور.. هذا هو الملعب الذي سيستقبل مباراة الدفاع الجديدي أمام بنفيكا

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 09:49 بالصور.. هذا هو الملعب الذي سيستقبل مباراة الدفاع الجديدي أمام بنفيكا | سبور
بالصور.. هذا هو الملعب الذي سيستقبل مباراة الدفاع الجديدي أمام بنفيكا
يخوض فريق سبور بيساو بنفيكا، بطل غينيا بيساو، اليوم الأربعاء، مباراة قوية أمام ضيفه الدفاع الحسني الجديدي، في ملعب 24 شتنبر، برسم إياب الدور التمهيدي لكأس عصبة الأبطال الإفريقية.

" شوف سبور "

يخوض فريق سبور بيساو بنفيكا، بطل غينيا بيساو، اليوم الأربعاء، مباراة قوية أمام ضيفه الدفاع الحسني الجديدي، في ملعب 24 شتنبر، برسم إياب الدور التمهيدي لكأس عصبة الأبطال الإفريقية.

وخاض فريق الدفاع الحسني الجديدي يوم أمس الثلاثاء، استعداداته لمباراة الإياب، حيث أجرى الفريق الدكالي آخر حصة تدريبية له بملعب 24 شتنبر بالعاصمة بيساو للاستئناس بأرضيته في اللقاء الذي سيديره طاقم تحكيمي من ليبيريا.

ومن المنتظر أن يمنح المدرب طاليب الفرصة للاعبين الذين لم يشركهم في لقاء الذهاب لتمكينهم من الاستئناس بالأجواء الإفريقية وإراحة معظم الركائز الأساسية تحسبا للمباريات الحارقة المقبلة.


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شوف سبور المغرب الدفاع الجديدي

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