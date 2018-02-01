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البرد بزاف وأمطار اليوم الأربعاء والليلة الموالية بهذه المناطق

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 09:42 البرد بزاف وأمطار اليوم الأربعاء والليلة الموالية بهذه المناطق | مجتمع
البرد بزاف وأمطار اليوم الأربعاء والليلة الموالية بهذه المناطق
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والهضاب العليا خلال الصباح والليل. كما يرتقب تكون كتل ضبابية خلال

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والهضاب العليا خلال الصباح والليل. كما يرتقب تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل مرفوقة بسحب منخفضة ستهم كلا من السواحل الشمالية والوسطى والسهول الداخلية.

ويتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئيا خلال الزوال والليلة الموالية مع نزول زخات مطرية ضعيفة من المحتمل أن تكون رعدية بالأطلس وشرق الواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الغربي بالمنطقة الشرقية وشمال غرب المملكة وشمالية إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و02 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 02 و07 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وداخل منطقة الغرب والشاوية ودكالة والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 06 و11 درجة بالسواحل الأطلسية الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والسهول الداخلية وسوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و14 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 08 و13 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 12 و16 درجة بالريف والهضاب العليا الشرقية ووالماس، وما بين 17 و22 درجة بالسواحل المتوسطية والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسايس وهضاب الفوسفاط والسهول الداخلية والسفوح الجنوبية الشرقية، وسوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و26 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطان طان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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المغرب شوف تيفي البوغاز الأقاليم الجنوبية زخات مطرية

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