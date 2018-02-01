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مثير..رجال الحموشي يشاركون في تأمين بطولة كأس العالم بروسيا

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 09:28 مثير..رجال الحموشي يشاركون في تأمين بطولة كأس العالم بروسيا | سبور
مثير..رجال الحموشي يشاركون في تأمين بطولة كأس العالم بروسيا
كشف المركز الإعلامي لوزارة الداخلية الروسية بأن شرطة من 32 بلدا مشاركا في المونديال، ستكون حاضرة خلال فعاليات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها صيف العام الحالي في روسيا.

"شوف تيفي"

 

 

كشف المركز الإعلامي لوزارة الداخلية الروسية بأن شرطة من 32 بلدا مشاركا في المونديال، ستكون حاضرة خلال فعاليات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها صيف العام الحالي في روسيا.

وحسب ما كشفت عنه وكالة "سبوتينك" الروسية فإن وزارة الداخلية الروسية، أكدت على أن ضباطا وعناصر من الشرطة الدولية سيكونون موجودين في روسيا خلال فترة البطولة بالإضافة لأفراد من الشرطة القطرية، حيث سيتم تشكيل مركز تعاون دولي للشرطة خلال فترة البطولة.

وأكدت الوكالة بأن المركز الإعلامي لوزارة الداخلية الروسية، أوضح بأن حوالي 150 ضابطا من الشرطة يمثلون الدول المشاركة في البطولة، سيصلون إلى روسيا قبل المونديال، وسيتركز عمل الضباط على تأمين قاعدة بيانات واتصالات، بالإضافة لتأمين الحماية أثناء تنقل المنتخبات وأمن المدن المستضيفة.

وأبرزت الوكالة الروسية بأن يوري إيسايف المسؤول عن وحدة حماية الأمن العام الداخلية صرح، في وقت سابق، بأنه سيكون هناك تعاون دولي لتأمين أمن بطولة كأس العالم، مشيرة إلى أن هذه التجربة تعتبر الأولى من نوعها لروسيا.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي لكرة القدم، تأهل لمونديال روسيا 2018، وبالتالي فإنه وحسب ما جاءت به وزارة الداخلية الروسية فإن رجال أمن مغاربة سيكونون حاضرين للمشاركة في تأمين فعاليات هذا المحفل الكروي.



‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سبوتينك الوكالة الروسية رجال الأمن الشرطة

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