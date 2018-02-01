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عاجل.. تفكيك خلية إرهابية خطيرة بطنجة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية مكونة من ستة عناصر

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 09:16 عاجل.. تفكيك خلية إرهابية خطيرة بطنجة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية مكونة من ستة عناصر | بوليتيك
عاجل.. تفكيك خلية إرهابية خطيرة بطنجة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية مكونة من ستة عناصر
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،يومه الأربعاء، في إطار التصدي للتهديدات الارهابية ، من تفكيك خلية ارهابية موالية ل''داعش'' مكونة من ستة عناصر


"شوف تيفي"

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،يومه الأربعاء، في إطار التصدي للتهديدات الارهابية ، من تفكيك خلية ارهابية موالية ل"داعش" مكونة من ستة عناصر تتراوح أعمارهم بين 22و42 سنة ، ينشطون بمدينة طنجة .

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن التحريات تفيد أن عناصر هذه الخلية التي يتزعمها معتقل سابق في قضية تتعلق بالإرهاب، متورطون في اعتداءات في حق عدة أشخاص بهذه المدينة، باستعمال أسلحة بيضاء وعصي وأقنعة.

كما أظهر البحث، يضيف المصدر ذاته، أن العناصر الموقوفة على صلة بالشبكة الإرهابية الموالية ل"داعش" التي تم تفكيكها بتاريخ 1 فبراير 2018 بمدينتي طنجة ومكناس، حيث تأكد ضلوعها في التخطيط لاعتداءات تستهدف المس الخطير بأمن واستقرار المملكة.


وأكد أن عملية التفتيش قد أسفرت عن حجز أسلحة بيضاء عبارة عن سواطير وسكاكين مختلفة الأحجام، وكذا عصي وسلسلة حديدية وسراويل عسكرية، بالإضافة إلى أجهزة الكترونية.

وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزارة الداخلية داعش طنجة النيابة العامة

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