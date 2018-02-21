مؤلم وبالفيديو والصور..انتحار شقيقات زوينات بزاف بسبب لعبة الحوت الأزرق+تفاصيل جد صادمة ﻿

أقدمت شقيقتان توأم، بالانتحار معا، أمس الإثنين، من خلال إلقاء نفسيهما من أعلى سطح منزل أسرتهما المتواجد بمدينة إيجيفسك الروسية، بسبب إدمانهما على لعبة ''الحوت الأزرق'' الخطيرة.

''شوف تيفي''

أقدمت شقيقتان توأم، بالانتحار معا، أمس الإثنين، من خلال إلقاء نفسيهما من أعلى سطح منزل أسرتهما المتواجد بمدينة إيجيفسك الروسية، بسبب إدمانهما على لعبة ''الحوت الأزرق'' الخطيرة.

وحسب صحيفة ''دايلي ميل'' البريطانية فإن الأمر يتعلق بـ ماريا وأناستاشيا البالغتين على التوالي قيد حياتهما 12 و 15عاما، عثر عليهما جثتين هامدتين أمام العمارة التي تقطنان بها، بعد أن أقدمتا على القفز والانتحار.

وأكدت الصحيفة أن التحقيقات الأولية، تشير إلى أن لعبة ''الحوت الأزرق'' الشهيرة التي تقود المراهقين إلى الانتحار كانت السبب في إقناعهن بإنهاء حياتهن.