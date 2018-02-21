مثير وبالصورة..شابة دارت الحشيش في حفاظات بنتها بطنجة..وها شنو وقع ليها ﻿

تمكنت المصالح الأمنية العاملة بميناء طنجة المتوسط، صباح يومه الثلاثاء، من توقيف سيدة 26 سنة مقيمة بإسبانيا، بعد أن عثر بحوزتها على كمية من مخدر الشيرا، وضعتها بحفاظات طفلتها.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية العاملة بميناء طنجة المتوسط، صباح يومه الثلاثاء، من توقيف سيدة 26 سنة مقيمة بإسبانيا، بعد أن عثر بحوزتها على كمية من مخدر الشيرا، وضعتها بحفاظات طفلتها.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فإن المعنية بالأمر كانت رفقة طفلة صغيرة عمرها ثلاث سنوات، وأثناء عملية تفتيشها من طرف موظفة الشرطة المكلفة بالمراقبة بالمعبر الحدودي الخاص بالراجلين المتوجهين نحو الباخرة ، تمكنت من حجز 800 غرام من مخدر الشيرا كانت مدسوسة بعناية بالحفاظات الخاصة بابنتها كانت تنوي تهريبها للخارج .

وأكد المصدر ذاته إخضاع السيدة الموقوفة لتدبير الحراسة النظرية قصد البحث معها في الموضوع بتعليمات من النيابة العامة المختصة .