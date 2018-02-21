 مثير وبالصورة..شابة دارت الحشيش في حفاظات بنتها بطنجة..وها شنو وقع ليها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..أول تصريح للتلميذة اللي شرملاتها صاحبتها بزيزوار فقنيطرة بعد إجراء العملية بالمجان | بووز

بالفيديو..أول تصريح للتلميذة اللي شرملاتها صاحبتها بزيزوار فقنيطرة بعد إجراء العملية بالمجان

بالفيديو..رابور مغربي غنا على الأم ديالو و سماها Rozalinda و حطم كل الأرقام و الأغنية ديالو طلعات هي الأولى..ها علاش حبست هاذي 6 شهور و رجعت و هذا رأيي فبنت الستاتي | بووز

بالفيديو..رابور مغربي غنا على الأم ديالو و سماها Rozalinda و حطم كل الأرقام و الأغنية ديالو طلعات هي

سميرة الداودي تُفجرها في وجه المغاربة..آخر مرة غادي نبقا ندير الخير | بووز

سميرة الداودي تُفجرها في وجه المغاربة..آخر مرة غادي نبقا ندير الخير

فيديو يدمي القلوب..سيدة مسنة بعدما فنات حياتها على ولادها تخلاو عليها وتركوها كتواجه المرض والجوع | بووز

فيديو يدمي القلوب..سيدة مسنة بعدما فنات حياتها على ولادها تخلاو عليها وتركوها كتواجه المرض والجوع

حصري وبالفيديو..شوفو كيفاش جرى الدكتور التازي عملية تجميل للطفلة آية اللي شرملتها تلميذة على قبل ولد | بووز

حصري وبالفيديو..شوفو كيفاش جرى الدكتور التازي عملية تجميل للطفلة ''آية'' اللي شرملتها تلميذة على

بالفيديو..المديرية الإقليمية لوزارة التعليم تُحارب العنف المدرسي من الفداء بالدارالبيضاء | بووز

بالفيديو..المديرية الإقليمية لوزارة التعليم تُحارب العنف المدرسي من الفداء بالدارالبيضاء

لأول مرة و حصريا على شــوف تيفي زهير بهاوي يؤدي أغنيته الجديدة Désolé على البيانو | بووز

لأول مرة و حصريا على ''شــوف تيفي'' زهير بهاوي يؤدي أغنيته الجديدة '' Désolé '' على البيانو

بالفيديو..ابتسام تسكت تلهب مواقع التواصل باخر اطلالتها الساحرة | بووز

بالفيديو..ابتسام تسكت تلهب مواقع التواصل باخر اطلالتها الساحرة

بالفيديو... شيماء نجمة ذافويس تتوعد الجميع بقدراتها الكبيرة في غناء جميع الألوان الموسيقية | بووز

بالفيديو... شيماء نجمة ذافويس تتوعد الجميع بقدراتها الكبيرة في غناء جميع الألوان الموسيقية

العثماني بين نارين

مثير وبالصورة..شابة دارت الحشيش في حفاظات بنتها بطنجة..وها شنو وقع ليها

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 03:08 مثير وبالصورة..شابة دارت الحشيش في حفاظات بنتها بطنجة..وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق
مثير وبالصورة..شابة دارت الحشيش في حفاظات بنتها بطنجة..وها شنو وقع ليها
تمكنت المصالح الأمنية العاملة بميناء طنجة المتوسط، صباح يومه الثلاثاء، من توقيف سيدة 26 سنة مقيمة بإسبانيا، بعد أن عثر بحوزتها على كمية من مخدر الشيرا، وضعتها بحفاظات طفلتها.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية العاملة بميناء طنجة المتوسط، صباح يومه الثلاثاء، من توقيف سيدة 26 سنة مقيمة بإسبانيا، بعد أن عثر بحوزتها على كمية من مخدر الشيرا، وضعتها بحفاظات طفلتها.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فإن المعنية بالأمر كانت رفقة طفلة صغيرة عمرها ثلاث سنوات، وأثناء عملية تفتيشها من طرف موظفة الشرطة المكلفة بالمراقبة بالمعبر الحدودي الخاص بالراجلين المتوجهين نحو الباخرة ، تمكنت من حجز 800 غرام من مخدر الشيرا كانت مدسوسة بعناية بالحفاظات الخاصة بابنتها كانت تنوي تهريبها للخارج .

وأكد المصدر ذاته إخضاع السيدة الموقوفة لتدبير الحراسة النظرية قصد البحث معها في الموضوع بتعليمات من النيابة العامة المختصة .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ميناء طنجة النيابة العامة المعبر الحدودي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطير وبالصور..تريبورتور تقلب وطاح من فوق قنطرة بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..تريبورتور تقلب وطاح من فوق قنطرة بالفقيه بنصالح

مقرقب تخاصم مع بّاه وخرب العديد من السيارات بالبيضاء | حوادث و حقوق

مقرقب تخاصم مع بّاه وخرب العديد من السيارات بالبيضاء

خطير .. تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في السرقات بالعنف | حوادث و حقوق

خطير .. تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في السرقات بالعنف

شاب خطير ملقب بـ بيتبول عندو سيف ساموراي قاوم رجال الأمن بتطوان+صورة | حوادث و حقوق

شاب خطير ملقب بـ ''بيتبول'' عندو سيف ساموراي قاوم رجال الأمن بتطوان+صورة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 20 فبراير 2018 | الطقس
منذ 4 ساعات

أحوال الطقس : 20 فبراير 2018

بالفيديو..مغربي مقيم بمليلية هدمو ليه المسجد ديالو وها علاش | خارج البلاطو

بالفيديو..مغربي مقيم بمليلية هدمو ليه المسجد ديالو وها علاش

سميرة الداودي تُفجرها في وجه المغاربة..آخر مرة غادي نبقا ندير الخير | خارج البلاطو

سميرة الداودي تُفجرها في وجه المغاربة..آخر مرة غادي نبقا ندير الخير

معاناة أب يعيش التشرد بالدارالبيضاء..كنت بداري و مول الدار بغا يجْري عليا و حيد ليا البيبان من الدار وخا كنخلص الكراء..للمساعدة | بــووز

معاناة أب يعيش التشرد بالدارالبيضاء..كنت بداري و مول الدار بغا يجْري عليا و حيد ليا البيبان من الدار وخا كنخلص الكراء..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..أول تصريح للتلميذة اللي شرملاتها صاحبتها بزيزوار فقنيطرة بعد إجراء العملية بالمجان | بووز
منذ 4 دقائق

بالفيديو..أول تصريح للتلميذة اللي شرملاتها صاحبتها بزيزوار فقنيطرة بعد إجراء العملية بالمجان

بالفيديو..رابور مغربي غنا على الأم ديالو و سماها Rozalinda و حطم كل الأرقام و الأغنية ديالو طلعات هي الأولى..ها علاش حبست هاذي 6 شهور و رجعت و هذا رأيي فبنت الستاتي | بووز

بالفيديو..رابور مغربي غنا على الأم ديالو و سماها Rozalinda و حطم كل الأرقام و الأغنية ديالو طلعات هي

سميرة الداودي تُفجرها في وجه المغاربة..آخر مرة غادي نبقا ندير الخير | بووز

سميرة الداودي تُفجرها في وجه المغاربة..آخر مرة غادي نبقا ندير الخير

فيديو يدمي القلوب..سيدة مسنة بعدما فنات حياتها على ولادها تخلاو عليها وتركوها كتواجه المرض والجوع | بووز

فيديو يدمي القلوب..سيدة مسنة بعدما فنات حياتها على ولادها تخلاو عليها وتركوها كتواجه المرض والجوع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.