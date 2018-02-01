مقرقب تخاصم مع بّاه وخرب العديد من السيارات بالبيضاء ﻿

تداولت مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' تدوينة منشورة بتاريخ يوم 18 فبراير 2018، يستفاد من خلالها أن مجموعة من السيارات كانت متوقفة بالشارع العام بحي الزوبير التابع ترابيا

''شوف تيفي''

تداولت مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' تدوينة منشورة بتاريخ يوم 18 فبراير 2018، يستفاد من خلالها أن مجموعة من السيارات كانت متوقفة بالشارع العام بحي الزوبير التابع ترابيا لمنطقة أمن الحي الحسني،؛ قد لحقتها خسائر مادية تسبب فيها أحد أبناء الحي جراء حالة الغضب التي كان عليها إثر خصام مع والده .

وحسب ولاية أمن الدار البيضاء، فإن مصالح الأمن الوطني بمنطقة أمن الحي الحسني ومن خلال حضور عناصرها و دورياتها المستمرة بالشارع العام تمكنت من الإحاطة بالنازلة في حينها وعملت على ضبط المعني في حالة تلبس بالجرم المشهود، وهو الأمر السابق عن نشر التدوينات المتداولة في الموضوع.

وأكدت الولاية بأن البحث المنجز في هذه القضية، كشف عن كون الموقوف ألحق خسائر مادية بخمس سيارات كانت متوقفة بالشارع العام وهو في حالة تخدير جد متقدمة تمت معاينتها عليه بجميع مواصفاتها القانونية، مشيرة إلى أن المعني بالأمر وضع تحت الحراسة النظرية، و تم تقديمه أمام النيابة العامة التي كانت تشرف على مجريات البحث.