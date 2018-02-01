خطير .. تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في السرقات بالعنف ﻿

عرضت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة مشتبه بهم، من ضمنهم فتاة، وذلك بعد تورطهم في تعريض سائح من جنسية عربية

شوف تيفي

عرضت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة مشتبه بهم، من ضمنهم فتاة، وذلك بعد تورطهم في تعريض سائح من جنسية عربية لعملية سرقة تحت التهديد بواسطة سلاح أبيض.

وحسب البلاغ الصادر من المديرية العامة للأمن الوطني توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن الفتاة الموقوفة كانت قد استدرجت الضحية على متن سيارته بدعوى اقتناء بعض الممنوعات من شخص يوجد بالقرب من موقف للسيارات بأحد الأسواق الممتازة، وذلك قبل أن يعمد الفاعل الرئيسي وشريكه لتجريد الضحية من مبلغ مالي ومقتنيات شخصية بعد تهديده بواسطة سلاح أبيض.

وقد مكنت إجراءات البحث المنجزة من تشخيص هوية مرتكبي هذه الجريمة، وكذا الفتاة التي تواطأت معهما، قبل أن يتم توقيفهم ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وأضاف البلاغ، أن إجراءات التفتيش التي باشرتها الشرطة القضائية بمنزل يستغله المشتبه به الرئيسي بحي الوفاق بمدينة تمارة، أسفر عن حجز بعض العائدات الإجرامية، وهي عبارة عن منقولات في ملكية الضحية، بينما انصبت الأبحاث والتحريات المتواصلة عن كشف باقي الأفعال الإجرامية التي يحتمل أن يكون قد تورط فيها المشتبه بهم الموقوفين.