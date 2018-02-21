مثير وبالصور..حتا بنت الستاتي كتوجد لسهرة بحال الفنانين والدخلة بـ 250 درهم ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، صورة عبارة عن إعلان خاص بحفلة ستحييها ''إلهام العرباوي'' ابنة الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، صورة عبارة عن إعلان خاص بحفلة ستحييها ''إلهام العرباوي'' ابنة الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي.

وحسب هذا الإعلان فإن على الراغبين في حضور حفلة ''بنت الستاتي'' السبت المقبل، بأكادير، دفع مبلغ 250 درهم.

وتفاعل نشطاء مع هذا الفيديو، حيث تباينت الآراء بخصوص هذه الحفلة، حيث أكد البعض منهم بأن ''بنت الستاتي'' لم تصل بعد للمستوى الفني المطلوب حتى تحيي بدورها حفلة، في حين أشار آخرون إلى أن إلهام تحتاج للتشجيع ولهذا فحضور الحفلة قد يمكنها من تطوير مستواها الفني.