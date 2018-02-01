بعد إقالته من تدريب سريع واد زم.. الجماهير تستنكر بشدة قرار إدارة الفريق وهذا ما قامت به ﻿

نظمت مجموعة من الجماهير المساندة لفريق سريع واد زم مساء يومه الثلاثاء وقفة احتجاجية تضامنية مع المدرب المقال محمد بكاري وسط المدينة بواد زم .

شوف سبور

نظمت مجموعة من الجماهير المساندة لفريق سريع واد زم مساء يومه الثلاثاء وقفة احتجاجية تضامنية مع المدرب المقال محمد بكاري وسط المدينة بواد زم .

وفي اتصال لـ شوف تيفي مع أحد مناصري الفريق، فإن الجماهير استنكرت وبشدة قرار المكتب المسير، مطالبين بإعادة المدرب محمد بكاري لمنصبه خاصة وأن الأخير ساهم وبقوة في صعود سريع واد زم للقسم الوطني الأول.

وأضاف المصدر ذاته، أن الجماهير هاجمت إدارة السريع، قائلة أن الرئيس هو من يتحمل إخفاقات الفريق خاصة وأن الانتدابات التي قام بها الفريق لم تقدم الإضافة المرجوة.

تجدر الإشارة، إلى أن سريع واد زم انهزم في المباراتين الأخيرتين أمام كل من الجيش الملكي بـهدف لصفر، والوداد البيضاوي بثلاثة أهداف لهدف.