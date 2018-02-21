 طوطال المغرب وسهام للتأمين تطلقان مبادرة غير مسبوقة خاصة بمهنيي الطريق ﻿
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طوطال المغرب وسهام للتأمين تطلقان مبادرة غير مسبوقة خاصة بمهنيي الطريق

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 01:33 طوطال المغرب وسهام للتأمين تطلقان مبادرة غير مسبوقة خاصة بمهنيي الطريق | اقتصاد
طوطال المغرب وسهام للتأمين تطلقان مبادرة غير مسبوقة خاصة بمهنيي الطريق
أطلقت طوطال المغرب وسهام للتأمين يومه الثلاثاء عرضا حصريا يتيح لسائقي سيارات الأجرة والشاحنات الذين يتوفرون على بطاقات الوفاء Total Club باستبدال نقطهم للوفاء بتأمين خاص بالاستشفاء سهام للتأمين،

شوف تيفي

أطلقت طوطال المغرب وسهام للتأمين يومه الثلاثاء عرضا حصريا يتيح لسائقي سيارات الأجرة والشاحنات الذين يتوفرون على بطاقات الوفاء Total Club باستبدال نقطهم للوفاء بتأمين خاص بالاستشفاء سهام للتأمين، وذلك في بادرة غير مسبوقة بالمغرب.

وأضاف بلاغ صادر من الشركتين توصلت شوف تيفي بنسخة منه، أنه وباستبدال 30000 أو 50000 نقطة الكلوب، يحصل زبون برنامج Total Club على تأمين من سهام للتأمين مدته 12 شهرا، وأيضا زوجته وأطفاله، ويتكفل التأمين بالفحوصات الطبية أثناء الاستشفاء، الإقامة (العادية، في الإنعاش أو العناية المركزة)، وأتعاب الجراحين وأخصائيي التخدير، وقاعة العمليات، الصيدلة أو العمليات الجراحية، المراقبة الطبية، وعلم الأحياء أثناء الاستشفاء والفحوصات بالأشعة أثناء الاستشفاء.

حوالي 30000 مهني للطريق حاصلين على بطاقة الوفاء Total Club معنيون بهذا العرض.

وتتماشى هذه الشراكة مع مهمة طوطال « الابتكار يوميا للإسهام الحقيقي في حياة الناس من خلال القرب والابتكار »، وبهذه المناسبة صرح جان لويس بونينفانت، المدير العام لطوطال المغرب قائلا ''علاوة على تقديم خدمة أكثر شمولية لزبائننا، هذه الشراكة مع سهام للتأمين تستجيب إلى نهج حقيقي مجتمعي تتمثل في تسهيل ولوجهم للعناية الصحية ذات جودة، فإن سهام للتأمين معروفة كواحدة من الشركات الرائدة في التأمين بالمغرب ونحن سعداء بهذا التعاون المبتكر ».

بالنسبة لسهام للتأمين، هذه الشراكة ذات الحمولة الاجتماعية القوية تنسجم تماما مع سياق المبادرات المماثلة في قطاعات الأعمال الأخرى، حيث تهدف هي الأخرى إلى توفير الراحة والسلامة للفئات الاجتماعية المهنية التي لا تتوفر على حماية اجتماعية كافية في حال أزمة قاسية.

 

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