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العثماني بين نارين

شاب خطير ملقب بـ ''بيتبول'' عندو سيف ساموراي قاوم رجال الأمن بتطوان+صورة

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 01:19 شاب خطير ملقب بـ بيتبول عندو سيف ساموراي قاوم رجال الأمن بتطوان+صورة | حوادث و حقوق
شاب خطير ملقب بـ ''بيتبول'' عندو سيف ساموراي قاوم رجال الأمن بتطوان+صورة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، يومه الثلاثاء، من إيقاف أحد الأشخاص من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات القوية والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، يومه الثلاثاء، من إيقاف أحد الأشخاص من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات القوية والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فإن الأمر يتعلق بالملقب '' بيتبول '' من مواليد تطوان سنة 1993 مبحوث عنه بموجب ثماني مذكرات بحث من أجل تموين عصابة إجرامية، الاختطاف والاحتجاز والاتجار وترويج المخدرات القوية بصنفيها حيث بمجرد لمح المعني لعناصر الشرطة لاذ بالفرار عبر أزقة حي جبل درسة إلا أن يقظة عناصر الشرطة مكنت من محاصرته وإيقافه بعد مقاومة شديدة وعند تفتيش حقيبة ظهره عثر بحوزته على 225 لفافة من مخدر الهيروين معدة للبيع، مبلغ مالي متحصل من بيع الممنوعات، هاتفين نقالين وسيف من نوع ساموراي.

 

‫شوف تيفي

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وأكد المصدر ذاته بأن المعني بالأمر تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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