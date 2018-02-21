 بالصورة..شوفو شحال ديال الحشيش لقاو في شاحنة قبل ما تخرج من طنجة في اتجاه إسبانيا ﻿
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العثماني بين نارين

بالصورة..شوفو شحال ديال الحشيش لقاو في شاحنة قبل ما تخرج من طنجة في اتجاه إسبانيا

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 00:59 بالصورة..شوفو شحال ديال الحشيش لقاو في شاحنة قبل ما تخرج من طنجة في اتجاه إسبانيا | حوادث و حقوق
بالصورة..شوفو شحال ديال الحشيش لقاو في شاحنة قبل ما تخرج من طنجة في اتجاه إسبانيا
أحالت المصالح الأمنية العاملة بميناء طنجة المتوسط مساء أمس الاثنين ،على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة شخصا في الأربعينات من عمره وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة

''شوف تيفي''

أحالت المصالح الأمنية العاملة بميناء طنجة المتوسط مساء أمس الاثنين ،على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة شخصا في الأربعينات من عمره وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار الدولي في المخدرات.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فالمعني بالأمر تم توقيفه بعد اخضاع الشاحنة التي كان يتولى سياقتها في اتجاه إسبانيا لتفتيش دقيق عبر جهاز السكانير أسفر عن ضبط وحجز 15 كيلوغراما من مخدر الشيرا وجدت مخبأة بعناية داخل جهاز التبريد الخاص بالمقطورة.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوف تم وضعه من طرف المصلحة المذكورة تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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