مغربيات يتصدرن دعارة البرتوش بإسبانيا ﻿

كشف بحث ميداني أنجزه فريق من الباحثين بإسبانيا أرقاما صادمة عن واقع دعارة المغربيات والاستغلال الجنسي والاتجار في البشر بشبه الجزيرة الإيبيرية وكذا الاعتداءات وأنواع الإهانة التي يتعرضن لها من

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كشف بحث ميداني أنجزه فريق من الباحثين بإسبانيا أرقاما صادمة عن واقع دعارة المغربيات والاستغلال الجنسي والاتجار في البشر بشبه الجزيرة الإيبيرية وكذا الاعتداءات وأنواع الإهانة التي يتعرضن لها من قبل زبائن يرغبون في تطبيق « أفكار » أفلام « بورنو » عليهن.

وأضافت يومية الصباح في عددها ليوم غد الأربعاء، نقلا عن صحيفة « دياري ودي قاديس » أن المغربيات يعتبرن من الجنسيات التسع الأكثر استهدافا من قبل شبكات الدعارة بهذه المنطقة « قاديس » الواقعة بالجنوب الإسباني.

وأشار التقرير إلى أن الأمر يتعلق بعدد من النساء المنحدرات من مدن مغربية مختلفة تتراوح أعمارهن ما بين 13 سنة و35 يفرض عليهن ممارسة الجنس 10 مرات إلى 20 مرة في اليوم، كما أبرزت الصحيفة أن العاملات في الجنس ينحدرن من نيجيريا والمغرب وروسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا ومصر وبلدان من أمريكا اللاتينية.

الصحيفة ذاتها، أشارت أن المغربيات يتم إخضاعهن للإجهاض في حال ظهر أنهن حوامل.

وأشار التحقيق إلى أن المغربيات والنيجيريات يعتبرن أكثر الإفريقيات استهدافا من قبل شبكة الدعارة في منطقة قاديس مؤكدا أن بعض بائعات الجنس تتجاوز أعمارهن 50 سنة.