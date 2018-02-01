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شوفو شنو دار مهاجر مغربي لشابة رفضت الاستجابة لرغباته الجنسية

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 00:38 شوفو شنو دار مهاجر مغربي لشابة رفضت الاستجابة لرغباته الجنسية | حوادث و حقوق
شوفو شنو دار مهاجر مغربي لشابة رفضت الاستجابة لرغباته الجنسية
أقدم مهاجر مغربي بمدينة ميلانو الإيطالية يبلغ من العمر 32 سنة على الاعتداء على شابة مغربية تبلغ 24 سنة تسبب لها في كسر مزدوج في إحدى ساقيها، بعدما رفضت الامتثال لرغباته الجنسية، وذلك بحر الأسبوع

شوف تيفي

أقدم مهاجر مغربي بمدينة ميلانو الإيطالية يبلغ من العمر 32 سنة على الاعتداء على شابة مغربية تبلغ 24 سنة تسبب لها في كسر مزدوج في إحدى ساقيها، بعدما رفضت الامتثال لرغباته الجنسية، وذلك بحر الأسبوع الجاري.

وحسب موقع "ميلانو توداي" الإخباري فإن التحريات الأولية كشفت أن الشابين المغربيين تعرفا على بعضهما البعض على مواقع الاتصال الاجتماعي وبعد أيام قليلة قام المعتدي باستضافة ابنة بلده في بيته الواقع بحي "كورفيطو" الشعبي رفقة إحدى صديقاتها لقضاء الليل معه، وفي الصباح بينما كانت الشابة المغربية تستعد للمغادرة انقض عليها المتهم وحاول إرغامها على ممارسة الجنس معه.

هذا وبعد فرار الضحية، قام المعني بالأمر بمطاردتها حيث قام بركلها بطريقة عنيفة تسبب لها في كسر مزدوج في إحدى ساقيها إضافة إلى إصابتها بكدمات مختلفة بمعظم مناطق جسمها، من قبل أن يتركها ساقطة على الأرض ويعود إلى بيته بكل هدوء.

وبعد تعرضها للاعتداء أشعرت الضحية المصالح الأمنية، بما حصل لها، بينما تم إيداع المعتدي بسجن سان فيتوري بميلانو.

 

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