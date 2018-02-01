بسبب غياب بانون عن مباراة الكوكب المراكشي.. الرجاء يسارع الزمن من أجل بلمعلم ﻿

طلب الرجاء من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تأهيل المدافع إسماعيل بلمعلم ليكون حاضرا رفقة الفريق في المباراة المقبلة أمام الكوكب المراكشي، حسب ما كشفت عنه مصادر ليومية الصباح في عددها ليوم

شوف سبور

طلب الرجاء من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تأهيل المدافع إسماعيل بلمعلم ليكون حاضرا رفقة الفريق في المباراة المقبلة أمام الكوكب المراكشي، حسب ما كشفت عنه مصادر ليومية الصباح في عددها ليوم غد الأربعاء.

وقرر الرجاء ربح الوقت قبل مباراة الأحد المقبل للاستفادة من خدمات الوافد الجديد لتعويض الغياب الاضطراري لبدر بانون الذي جمع أربع إنذارات.

هذا وبدأ بلمعلم تداريبه مع الرجاء في انتظار حسم الجامعة في خلافه مع فريقه السابق اتحاد طنجة، الذي رفض السماح له بالعودة للفريق بعد إجرائه للعملية الجراحية الأمر الذي دفعه إلى اللجوء إلى الجامعة لتفسخ لجنة النزاعات عقده.