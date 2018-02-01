 فضيحة..متزوجة حصلوها كتمارس الجنس مع راجل ختها في تزنيت وقالت ليهم كنبغيه وكنموت عليه ﻿
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فضيحة..متزوجة حصلوها كتمارس الجنس مع راجل ختها في تزنيت وقالت ليهم كنبغيه وكنموت عليه

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 23:10 فضيحة..متزوجة حصلوها كتمارس الجنس مع راجل ختها في تزنيت وقالت ليهم كنبغيه وكنموت عليه | حوادث و حقوق
فضيحة..متزوجة حصلوها كتمارس الجنس مع راجل ختها في تزنيت وقالت ليهم كنبغيه وكنموت عليه
قضت المحكمة الابتدائية بتيزنيت، أمس الإثنين، بسجن متزوجة وعشيقها المتزوج بسنة نافذة لكل واحد منهما، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم كتعويض للمتضررين من العلاقة التي جمعت بينهما.

"شوف تيفي"

 

قضت المحكمة الابتدائية بتيزنيت، أمس الإثنين، بسجن متزوجة وعشيقها المتزوج بسنة نافذة لكل واحد منهما، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم كتعويض للمتضررين من العلاقة التي جمعت بينهما.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بسيدة متزوجة، دخلت في علاقة غرامية مع زوج شقيقتها، وقد تم ضبطهما متلبسين بممارسة الجنس داخل أحد المنازل، بعد أن تقدم والدها بشكاية تفيد بأن ابنته تخون زوجها وشقيقتها بعد الدخول في علاقة مع زوج هذه الأخيرة.

وأكدت المصادر ذاتها أن بطلة هذه الفضيحة وخلال جلسات محاكمتها، اعترفت بحبها الكبير لعشيقها، واستعدادها لربط علاقة جنسية أخرى معه مباشرة بعد مغادرة أسوار السجن، مشددة بأن العلاقة بينهما قديمة وتعود إلى الفترة التي سبقت زواجه بشقيقتها وزواجها بزوجها الحالي.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحراسة النظرية الغرامة المالية الفضيحة العلاقة

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