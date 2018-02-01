إحالة ريهام سعيد على المحكمة وهذه التهم الموجهة إليها ﻿

أحيلت ريهام سعيد المذيعة المصرية للمحاكمة يومه الثلاثاء مع رئيس تحرير برنامجها وفريق الإعداد، الذين بلغ عددهم ستة معدين، وذلك بعد متابعتهم بتهمة ارتكاب ''جرائم التحريض والاشتراك في التحريض على

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أحيلت ريهام سعيد المذيعة المصرية للمحاكمة يومه الثلاثاء مع رئيس تحرير برنامجها وفريق الإعداد، الذين بلغ عددهم ستة معدين، وذلك بعد متابعتهم بتهمة ارتكاب "جرائم التحريض والاشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتجار بالبشر".

وحسب تقارير مصرية، فإن ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها ارتكبوا واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية، وأن وقائع الاختطاف موضوع الاتهام جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق إعدادها، بحسب تحريات الشرطة، خاصة وأن أحد معدي البرنامج اعترف لدى المصالح الأمنية بارتكاب الإعلامية وبقية المتهمين في القضية، للجرائم المنسوبة إليهم.





