 سكوب: البنزرتي يحارب ''النقابة'' قبل مباراة السوبر الإفريقي و هذا ما قام به بعدما استمع لمكالمة الحداد المُسربة ﻿
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العثماني بين نارين

سكوب: البنزرتي يحارب ''النقابة'' قبل مباراة السوبر الإفريقي و هذا ما قام به بعدما استمع لمكالمة الحداد المُسربة

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 22:06 سكوب: البنزرتي يحارب النقابة قبل مباراة السوبر الإفريقي و هذا ما قام به بعدما استمع لمكالمة الحداد المُسربة | سبور
سكوب: البنزرتي يحارب ''النقابة'' قبل مباراة السوبر الإفريقي و هذا ما قام به بعدما استمع لمكالمة الحداد المُسربة
كشف مصدر مقرب من الطاقم التقني لفريق الوداد الرياضي، أن مدرب الفريق فوزي البنزرتي يحاول جاهدا تقريب وجهات النظر بين نجوم الفريق الأحمر قبل مباراة السوبر الإفريقي نهاية هذا الأسبوع.

شــــوف تيفي:

 

كشف مصدر مقرب من الطاقم التقني لفريق الوداد الرياضي، أن مدرب الفريق فوزي البنزرتي يحاول جاهدا تقريب وجهات النظر بين نجوم الفريق الأحمر قبل مباراة السوبر الإفريقي نهاية هذا الأسبوع.

وقال المصدر ذاته، إن البنزرتي استمع للمكالمة الهاتفية التي سربت للاعب الحداد والتي اتهم فيها السعيدي ب''النقابة''، وهو الأمر الذي جعله يضيف مصدرنا إلى عقد اجتماعات يومية هامشية مع كل لاعب بشكل منفرد من أجل تدويب جليد الخلافات حفاظا على مصالح الفريق الأحمر.

وكان اللاعب اسماعيل الحداد قد تعرض لانتقادات قوية من طرف جماهير ''الواك'' عقب المكالمة المسربة التي نشر من خلالها أسرار المطبخ الداخلي للفريق.

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شـــوف تيفي المغرب النقابة السوبر الوداد الحداد النقاش

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