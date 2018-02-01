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العثماني بين نارين

الوادي يصدم حسبان بهذا القرار

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 21:56 الوادي يصدم حسبان بهذا القرار | سبور
الوادي يصدم حسبان بهذا القرار
رفض عبد الكبير الوادي لاعب فريق الرجاء البيضاوي تجديد العقد الذي يربطه بالقلعة الخضراء.

شوف سبور

 

رفض عبد الكبير الوادي لاعب فريق الرجاء البيضاوي تجديد العقد الذي يربطه بالقلعة الخضراء.

وعرضت إدارة الفريق على اللاعب تجديد عقده مع الفريق لكنه أبدى عدم استعداده لذلك بينما طلب منحه المزيد من الوقت رغم أن إدارة الرجاء أصرت على تجديد عقد الأخير، حسب ما كشفت عنه يومية المساء في عددها ليوم غد الأربعاء.

وكان الوادي قد لعب في وقت سابق للجيش الملكي معارا من الرجاء مقابل لعب يوسف أنور للرجاء على سبيل الإعارة ، وأثناء حمله لقميص العساكر، كسب الوادي رسميته في تشكيلة عزيز العامري مدرب الجيش بخلاف ماهو عليه الأمر في الرجاء.



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