قمة النجوم بين برشلونة وتشيلسي تنتهي بالتعادل الإيجابي ﻿

انتهت قبل قليل قمة النجوم بين فريقي برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي برسم ذهاب سدس عشر نهائي كأس عصبة الأبطال الأوروبية بالتعادل الإيجابي هدف في كل شباك.

شوف سبور

انتهت قبل قليل قمة النجوم بين فريقي برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي برسم ذهاب سدس عشر نهائي كأس عصبة الأبطال الأوروبية بالتعادل الإيجابي هدف في كل شباك.

وافتتح البرازيلي وليام كونتي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي حصة التسجيل في الدقيقة 62 بعد تسديدة قوية فشل الحارس عن صدها، ليتمكن ليونيل ميسي من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 75 بعد تمريرة محكمة من الرسام إنيستا في مباراة مثيرة عرفت سيطرة واضحة للفريق الكتالوني بعد خلق سلسلة من الفرص السانحة للتسجيل في الوقت الذي اعتمد فيه الفريق الإنجليزي على المرتدات الهجومية.

وتجرى مباراة الإياب بملعب الكامپ نو بعد 15 يوما للحسم في الفريق الذي سيتأهل للدور الموالي.