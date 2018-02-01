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عاجل..الاستماع إلى الحارس الشخصي لناصر الزفزافي والقاضي يقرر التأجيل

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 21:27 عاجل..الاستماع إلى الحارس الشخصي لناصر الزفزافي والقاضي يقرر التأجيل | بوليتيك
عاجل..الاستماع إلى الحارس الشخصي لناصر الزفزافي والقاضي يقرر التأجيل
علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي قرر قبل قليل من مساء يومه الثلاثاء، تأجيل أشغال جلسة متابعة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة الأخيرة إلى يوم الخميس

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي قرر قبل قليل من مساء يومه الثلاثاء، تأجيل أشغال جلسة متابعة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة الأخيرة إلى يوم الخميس المقبل.

وأوضح الموفد بأن القاضي علي الطرشي وقبل قراره استمع إلى المعتقل أحمد الحكيمي الذين كان يشغل مهمة حراسة ناصر الزفزافي، وواجهه ببعض الفيديوهات التي ظهر فيها إلى جانب الزفزافي وببعض الصور والتدوينات.

وأكد الموفد بأن القاضي وجه بعض الأسئلة للمعتقل بخصوص علاقته بالزفزافي وعن بعض التدوينات الخاصة به، وهي الأسئلة التي عبر المعتقل عن اعتراضه ورفضه لمضمونها، ما جعل باقي المعتقلين يتفضون من داخل القفص الزجاجي، حيث بدء الجميع بالصراخ وترديد مجموعة من الشعارات.

وأبرز الموفد بأن القاضي طلب من كاتب الضبط تدوين الشعارات التي قالها المعتقلون قبل أن يقرر تأجيل أشغال الجلسة إلى الخميس المقبل.

‫شوف تيفي

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المغربشوف تيفي الشعارات الجلسة القاضي الزفزافي

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