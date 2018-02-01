 خاص..هذه حقيقة ما وقع بين الخلفي وعصيد في قلب المعرض الدولي للنشر والكتاب ﻿
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خاص..هذه حقيقة ما وقع بين الخلفي وعصيد في قلب المعرض الدولي للنشر والكتاب

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 21:01 خاص..هذه حقيقة ما وقع بين الخلفي وعصيد في قلب المعرض الدولي للنشر والكتاب | بوليتيك
خاص..هذه حقيقة ما وقع بين الخلفي وعصيد في قلب المعرض الدولي للنشر والكتاب
عرفت ''قاعة القدس'' التي تشرف علیھا وزارة الثقافة والاتصال بالمعرض الدولي للكتاب نهاية الأسبوع الماضي، واقعة مثيرة للغاية عندما اصطدم مصطفى الخلفي الوزیر المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان

شوف تيفي

عرفت "قاعة القدس" التي تشرف علیھا وزارة الثقافة والاتصال بالمعرض الدولي للكتاب نهاية الأسبوع الماضي، واقعة مثيرة للغاية عندما اصطدم مصطفى الخلفي الوزیر المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، والناشط الأمازیغي أحمد عصید على منصة العروض.

مصدر حضر الواقعة كشف لـ"شوف تيفي" أن القاعة كانت محجوزة لفائدة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني من أجل تنظیم ندوة علمیة لكن بعدما حضر أطر وزارة الخلفي وتم إعداد المنصة، فوجئ الموظفون بصعود أحمد عصید وجلوسه بالمنصة، بدعوى أن المنصة محجوزة لصالح المعھد الثقافي الأمازیغي.

الواقعة أحرجت مصطفى الخلفي باعتباره وزيرا حاليا بحكومة العثماني، فيما تدخل مدير المعرض وأقر بكون المنصة محجوزة لصالح الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في الوقت الذي رفض فيه عصيد النزول من المنصة طالبا المسؤولين بمراجعة برنامج المعرض، فيما تم تحويل الندوة إلى مكان آخر وترك عصيد في مكانه بعد صورة سيلفي جمعت بين الخلفي وعصيد وأحد الحاضرين.

 

 

 

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شــــوف تيفي المغرب عصيد المعرض الدولي للنشر

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