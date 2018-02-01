 الجزائر تضع رسميا ملف تسجيل فن الراي كـ''تراث'' جزائري ووزارة الثقافة والاتصال المغربية ''آوت'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..رابور مغربي غنا على الأم ديالو و سماها Rozalinda و حطم كل الأرقام و الأغنية ديالو طلعات هي الأولى..ها علاش حبست هاذي 6 شهور و رجعت و هذا رأيي فبنت الستاتي | بووز

بالفيديو..رابور مغربي غنا على الأم ديالو و سماها Rozalinda و حطم كل الأرقام و الأغنية ديالو طلعات هي

سميرة الداودي تُفجرها في وجه المغاربة..آخر مرة غادي نبقا ندير الخير | بووز

سميرة الداودي تُفجرها في وجه المغاربة..آخر مرة غادي نبقا ندير الخير

فيديو يدمي القلوب..سيدة مسنة بعدما فنات حياتها على ولادها تخلاو عليها وتركوها كتواجه المرض والجوع | بووز

فيديو يدمي القلوب..سيدة مسنة بعدما فنات حياتها على ولادها تخلاو عليها وتركوها كتواجه المرض والجوع

حصري وبالفيديو..شوفو كيفاش جرى الدكتور التازي عملية تجميل للطفلة آية اللي شرملتها تلميذة على قبل ولد | بووز

حصري وبالفيديو..شوفو كيفاش جرى الدكتور التازي عملية تجميل للطفلة ''آية'' اللي شرملتها تلميذة على

بالفيديو..المديرية الإقليمية لوزارة التعليم تُحارب العنف المدرسي من الفداء بالدارالبيضاء | بووز

بالفيديو..المديرية الإقليمية لوزارة التعليم تُحارب العنف المدرسي من الفداء بالدارالبيضاء

لأول مرة و حصريا على شــوف تيفي زهير بهاوي يؤدي أغنيته الجديدة Désolé على البيانو | بووز

لأول مرة و حصريا على ''شــوف تيفي'' زهير بهاوي يؤدي أغنيته الجديدة '' Désolé '' على البيانو

بالفيديو..ابتسام تسكت تلهب مواقع التواصل باخر اطلالتها الساحرة | بووز

بالفيديو..ابتسام تسكت تلهب مواقع التواصل باخر اطلالتها الساحرة

بالفيديو... شيماء نجمة ذافويس تتوعد الجميع بقدراتها الكبيرة في غناء جميع الألوان الموسيقية | بووز

بالفيديو... شيماء نجمة ذافويس تتوعد الجميع بقدراتها الكبيرة في غناء جميع الألوان الموسيقية

بالفيديو... شيماء نجمة ذافويس تتوعد الجميع بقدراتها الكبيرة في غناء جميع الألوان الموسيقية | بووز

بالفيديو... شيماء نجمة ذافويس تتوعد الجميع بقدراتها الكبيرة في غناء جميع الألوان الموسيقية

العثماني بين نارين

الجزائر تضع رسميا ملف تسجيل فن الراي كـ''تراث'' جزائري ووزارة الثقافة والاتصال المغربية ''آوت''

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 20:35 الجزائر تضع رسميا ملف تسجيل فن الراي كـتراث جزائري ووزارة الثقافة والاتصال المغربية آوت | ثقافة و فنون
الجزائر تضع رسميا ملف تسجيل فن الراي كـ''تراث'' جزائري ووزارة الثقافة والاتصال المغربية ''آوت''
من المنتظر أن تعرض الجزائر ملف موسيقى الراي للدراسة هذه السنة، في المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة ''اليونيسكو''، بعدما أصبح ''جاهزا'' لإدراجه ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية،

شوف تيفي

 

من المنتظر أن تعرض الجزائر ملف موسيقى الراي للدراسة هذه السنة، في المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة ''اليونيسكو''، بعدما أصبح ''جاهزا'' لإدراجه ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية، حسب ما كشفت عنه مصادر جزائرية.

في هذا الإطار كشف مصدر مسؤول لـ''شوف تيفي'' أنه لا علم له بهذا الملف، ولم يتم الحديث عنه في الآونة الأخيرة داخل دهاليز الوزارة، حيث سبق وأن فجر هذا الموضوع جدلا واسعا السنة الماضية خصوصا بين الفنانين المغاربة والجزائر، بعدما أقدمت اللجنة المنظمة لمهرجان الراي بوجدة بتقديم طلب لليونسكو، بتسجيل فن الراي تراثا مغربيا، حيث يوجد فن الراي في الجارة الشرقية كما يوجد في المغرب.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء بهذا الخصوص، في الوقت الذي استبقت فيه الجزائر الموضوع بعد جدل واسع السنة الماضية وانقسمت الآراء حول من له الأحقية في تسجيل فن الراي.

وبهذا الخصوص كشفت مصادر جزائرية أن هذا النوع من الموسيقى هو خاص بمنطقة الغرب الجزائري، ولم يقدم في الوقت الراهن أي بلد ملفا حول الراي لدى اليونيسكو.

وإلى حدود الآن لم يصدر عن وزارة الثقافة المغربية أي رد رسمي على هذا الموضوع، وما إن كان المغرب قد تقدم بالفعل بطلب مماثل لليونسكو أم لا، وهو ما فسره البعض بأنه تخلي المغرب عن ملف فن الراي فاسحا المجال للجزائر لتسجيله ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب راي فن الجزائر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير وبالصور..حتا بنت الستاتي كتوجد لسهرة بحال الفنانين والدخلة بـ 250 درهم | ثقافة و فنون

مثير وبالصور..حتا بنت الستاتي كتوجد لسهرة بحال الفنانين والدخلة بـ 250 درهم

الصلح بين المخرج الروخ والعاملين بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء | ثقافة و فنون

الصلح بين المخرج الروخ والعاملين بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء

صادم وبالأرقام.. مسلسل سامحيني ينشر الغباء ولا يعرفه سوى المغاربة وتركيا لا تعترف به | ثقافة و فنون

صادم وبالأرقام.. مسلسل سامحيني ينشر الغباء ولا يعرفه سوى المغاربة وتركيا لا تعترف به

عاجل.. السجن لفنان مصري شهير | ثقافة و فنون

عاجل.. السجن لفنان مصري شهير

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 20 فبراير 2018 | الطقس
منذ 4 ساعات

أحوال الطقس : 20 فبراير 2018

بالفيديو..مغربي مقيم بمليلية هدمو ليه المسجد ديالو وها علاش | خارج البلاطو

بالفيديو..مغربي مقيم بمليلية هدمو ليه المسجد ديالو وها علاش

سميرة الداودي تُفجرها في وجه المغاربة..آخر مرة غادي نبقا ندير الخير | خارج البلاطو

سميرة الداودي تُفجرها في وجه المغاربة..آخر مرة غادي نبقا ندير الخير

معاناة أب يعيش التشرد بالدارالبيضاء..كنت بداري و مول الدار بغا يجْري عليا و حيد ليا البيبان من الدار وخا كنخلص الكراء..للمساعدة | بــووز

معاناة أب يعيش التشرد بالدارالبيضاء..كنت بداري و مول الدار بغا يجْري عليا و حيد ليا البيبان من الدار وخا كنخلص الكراء..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..رابور مغربي غنا على الأم ديالو و سماها Rozalinda و حطم كل الأرقام و الأغنية ديالو طلعات هي الأولى..ها علاش حبست هاذي 6 شهور و رجعت و هذا رأيي فبنت الستاتي | بووز
منذ 47 دقيقة

بالفيديو..رابور مغربي غنا على الأم ديالو و سماها Rozalinda و حطم كل الأرقام و الأغنية ديالو طلعات هي

سميرة الداودي تُفجرها في وجه المغاربة..آخر مرة غادي نبقا ندير الخير | بووز

سميرة الداودي تُفجرها في وجه المغاربة..آخر مرة غادي نبقا ندير الخير

فيديو يدمي القلوب..سيدة مسنة بعدما فنات حياتها على ولادها تخلاو عليها وتركوها كتواجه المرض والجوع | بووز

فيديو يدمي القلوب..سيدة مسنة بعدما فنات حياتها على ولادها تخلاو عليها وتركوها كتواجه المرض والجوع

حصري وبالفيديو..شوفو كيفاش جرى الدكتور التازي عملية تجميل للطفلة آية اللي شرملتها تلميذة على قبل ولد | بووز

حصري وبالفيديو..شوفو كيفاش جرى الدكتور التازي عملية تجميل للطفلة ''آية'' اللي شرملتها تلميذة على

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.