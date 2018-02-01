الجزائر تضع رسميا ملف تسجيل فن الراي كـ''تراث'' جزائري ووزارة الثقافة والاتصال المغربية ''آوت'' ﻿

من المنتظر أن تعرض الجزائر ملف موسيقى الراي للدراسة هذه السنة، في المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة ''اليونيسكو''، بعدما أصبح ''جاهزا'' لإدراجه ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية،

شوف تيفي

من المنتظر أن تعرض الجزائر ملف موسيقى الراي للدراسة هذه السنة، في المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة ''اليونيسكو''، بعدما أصبح ''جاهزا'' لإدراجه ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية، حسب ما كشفت عنه مصادر جزائرية.

في هذا الإطار كشف مصدر مسؤول لـ''شوف تيفي'' أنه لا علم له بهذا الملف، ولم يتم الحديث عنه في الآونة الأخيرة داخل دهاليز الوزارة، حيث سبق وأن فجر هذا الموضوع جدلا واسعا السنة الماضية خصوصا بين الفنانين المغاربة والجزائر، بعدما أقدمت اللجنة المنظمة لمهرجان الراي بوجدة بتقديم طلب لليونسكو، بتسجيل فن الراي تراثا مغربيا، حيث يوجد فن الراي في الجارة الشرقية كما يوجد في المغرب.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء بهذا الخصوص، في الوقت الذي استبقت فيه الجزائر الموضوع بعد جدل واسع السنة الماضية وانقسمت الآراء حول من له الأحقية في تسجيل فن الراي.

وبهذا الخصوص كشفت مصادر جزائرية أن هذا النوع من الموسيقى هو خاص بمنطقة الغرب الجزائري، ولم يقدم في الوقت الراهن أي بلد ملفا حول الراي لدى اليونيسكو.

وإلى حدود الآن لم يصدر عن وزارة الثقافة المغربية أي رد رسمي على هذا الموضوع، وما إن كان المغرب قد تقدم بالفعل بطلب مماثل لليونسكو أم لا، وهو ما فسره البعض بأنه تخلي المغرب عن ملف فن الراي فاسحا المجال للجزائر لتسجيله ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية.