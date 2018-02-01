 في شهر واحد.. ضريبة السيارات ''لافينييت'' تضخ في خزينة الدولة 220 مليار سنتيم ﻿
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في شهر واحد.. ضريبة السيارات ''لافينييت'' تضخ في خزينة الدولة 220 مليار سنتيم

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 19:57 في شهر واحد.. ضريبة السيارات لافينييت تضخ في خزينة الدولة 220 مليار سنتيم | اقتصاد
في شهر واحد.. ضريبة السيارات ''لافينييت'' تضخ في خزينة الدولة 220 مليار سنتيم
مليوني عملية منجزة عبر 4 مواقع إلكترونية وأزيد من 22 قناة بنكية للأداء، كانت كافية لتحصيل مبلغ 220 مليار سنتيم على شكل عائد جبائي للدولة يتعلق بمستحقات الضريبة على السيارات ''لا فينييت'' على امتداد

شـــوف تيفي:

 

مليوني عملية منجزة عبر 4 مواقع إلكترونية وأزيد من 22 قناة بنكية للأداء، كانت كافية لتحصيل مبلغ 220 مليار سنتيم على شكل عائد جبائي للدولة يتعلق بمستحقات الضريبة على السيارات ''لا فينييت'' على امتداد أيام شهر يناير المنصرم، وهو العائد الذي شكل زيادة قدرها 34 مليار سنتيم إضافية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال مركز النقديات في بلاغ له، أن عملية استخلاص الضرائب عبر مختلف الوكالات والشبابيك البنكية والمواقع الإلكترونية، عرفت نجاحا كبيرا، مبرزا أن المنصة النقدية والمتعددة القنوات «فاتورتي» لمركز النقديات عالجت إبان هذه العملية، أزيد من مليون أداء بمبلغ إجمالي يفوق 1,1 مليار درهم، مسجلة بذلك حوالي 50 في المائة من مجموع الضرائب على السيارات المستخلصة، وبزيادة بنسبة 24 في المائة في عدد الأداءات المستخلصة من طرف مركز النقديات مقارنة مع سنة بواسطة البطاقات البنكية''، بحسب ما كشف عنه البلاغ ذاته 2017.
وتجدر الإشارة إلى أن الموقع الرسمي لمركز النقديات أنجز زهاء 81 في المائة من المعاملات المستخلصة على الإنترنت في شأن أداء مستحقات ضريبة ''لافينييت''.

 

 

 

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شــــوف تيفي المغرب لافينييت السيارات ضريبة

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