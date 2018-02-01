 لسان بن كيران يُهدد ''ميثاق الأغلبية '' ﻿
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العثماني بين نارين

لسان بن كيران يُهدد ''ميثاق الأغلبية ''

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 19:55 لسان بن كيران يُهدد ميثاق الأغلبية | بوليتيك
لسان بن كيران يُهدد ''ميثاق الأغلبية ''
وأخيرا حطت طائرة الأغلبية الحكومية على المطار بعد قرابة عشرة أشهر من التحليق الحر، ومن العواصف العوجاء، لعل آخر عاصفة كادت أن تسقط الطائرة بفعل عاصفة هوجاء هي تلك التي حركها عبد الإله بن كيران

شــــوف تيفي:

 

وأخيرا حطت طائرة الأغلبية الحكومية على المطار بعد قرابة عشرة أشهر من التحليق الحر، ومن العواصف العوجاء، لعل آخر عاصفة كادت أن تسقط الطائرة بفعل عاصفة هوجاء هي تلك التي حركها عبد الإله بن كيران عندما وجه مدفعيته صوب زعيم أقوى حزب في الأغلبية، وهي خرجة غير مفهومة صنفها البعض ضمن أدبيات ''تخسار اللعب'' أو ''ترياب الخيمة''، خاصة أن خروج حزب الحمامة من الحكومة كان بالضرورة سينهي زيت المصباح، وسيعود العثماني إلى عيادته النفسية، وستتفرق جوقة وزراء العدالة والتنمية، وربما لن تعود لتلتئم من جديد.. بينما كان متوقعا أن تعاد ''الضمسة'' الانتخابية، والتي قد تسفر عن مفاجآت كبيرة، حسب بعض التوقعات، ومن ذلك اضمحلال البيجيدي في معاقله، وصعود الميزان والحمامة والسنبلة...مما يعني طي صفحة العثماني ووزرائه.. وبن كيران وحوارييه.. و لكن الأقدار شاءت أن تستمر هذه التشكيلة السداسية وتتفق على ''طابلو دوبور'' سمي ''ميثاق الأغلبية'' تم توقيعه مطلع هذا الأسبوع، ليشكل وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر عمل الأحزاب المشكلة للأغلبية، ويقوم هذا الميثاق على خمسة مرتكزات أساسية وهي: 1- التشاركية في العمل، 2- النجاعة في الإنجاز. 3- الشفافية في التدبير. 4- التضامن في المسؤولية. 5- الحوار مع الشركاء.. وهي مرتكزات مهمة لو تم تفعيلها على أرض الواقع، لتحقق الانسجام المطلوب بين التشكيلة السداسية، وقبل هذا وذاك لو ''دخل بن كيران سوق جواه'' وحفظ لسانه من الزلات والهجومات والقفشات الحامضة في حق الحلفاء وإلا فإن الطلاق يهدد البيت الحكومي في كل وقت وحين..

 

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