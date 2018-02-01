بالفيديو.. الطاوسي يقود بلوزداد إلى الدور الموالي من كأس الاتحاد الإفريقي ﻿

تمكن رشيد الطاوسي الإطار الوطني، اليوم الثلاثاء، من قيادة فريق شباب بلوزداد الجزائري، إلى الدور الأول من كأس الاتحاد الإفريقي، بعد فوزه على ضيفه أونز كرياتور المالي بنتيجة هدفين دون رد في لقاء



" شوف سبور"

تمكن رشيد الطاوسي الإطار الوطني، اليوم الثلاثاء، من قيادة فريق شباب بلوزداد الجزائري، إلى الدور الأول من كأس الاتحاد الإفريقي، بعد فوزه على ضيفه أونز كرياتور المالي بنتيجة هدفين دون رد في لقاء العودة عن الدور التمهيدي.



وسجل سفيان بوشار لاعب فريق بلوزداد الهدف الأول في الدقيقة 31، قبل أن يضيف سيد علي لكروم الهدف الثاني في الدقيقة 69.



تجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب التي جرت في بماكو، انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل مرمى.

و من المرتقب أن يواجه شباب بلووزداد الغائب منذ سنة 2010 عن الساحة الإفريقية في الدور المقبل المقرر في شهر مارس، نادي نكانا الزامبي المعفي من الدور التمهيدي.