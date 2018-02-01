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الصلح بين المخرج الروخ والعاملين بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 19:10 الصلح بين المخرج الروخ والعاملين بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء | ثقافة و فنون
الصلح بين المخرج الروخ والعاملين بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء
أعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة لجهة الدار البيضاء-سطات عن عقد جلسة صلح يوم أمس الإثنين 19 فبراير 2018 بين المكتب المحلي لمستشفى مولاي يوسف والمخرج إدريس الروخ .

"شوف تيفي"

أعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة لجهة الدار البيضاء-سطات عن عقد جلسة صلح يوم أمس الإثنين 19 فبراير 2018 بين المكتب المحلي لمستشفى مولاي يوسف والمخرج إدريس الروخ .

وأكد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة لجهة الدار البيضاء-سطات في بلاغ له، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، إشادته بالتآزر والتلاحم الذي أبانت عنه الشغلية الصحية مع مكتبها الجهوي، بالإضافة إلى تنويهه بالمبادرة المتبادلة من طرف المكتب المحلي و الفنان إدريس الروخ على عقد لقاء الصلح الذي أبان عن وجود سوء تفاهم بين الطرفين.

وشدد المكتب على دعمه للفن والفنانين ورغبته الصادقة في مساعدتهم على إنتاجاتهم الفنية مستقبلا، داعيا كافة عموم أطر الصحة والموظفين بجهة الدار البيضاء الكبرى إلى المزيد من التعبئة واليقظة حتى تحقيق المطالب .



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المغرب شوف تيفي الدار البيضاء إدريس الروخ

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