المغرب يطلق منصة لتكوين نشطاء مدنيين قادرين على مواجهة خصوم الوحدة الترابية ﻿

ينهج المغرب سياسة جديدة في التعاطي مع ملف الوحدة الوطنية، وذلك بإطلاق منصة لتكوين نشطاء مدنيين قادرين على مواجهة خصوم الوحدة الترابية للمملكة.

شوف تيفي

ينهج المغرب سياسة جديدة في التعاطي مع ملف الوحدة الوطنية، وذلك بإطلاق منصة لتكوين نشطاء مدنيين قادرين على مواجهة خصوم الوحدة الترابية للمملكة.

وفي هذا الصدد اعتبر محمد شقير المحلل السياسي في تصريح لـ"شوف تيفي"، أن هذه الخطوة تدخل في إطار استراتجية يتبعها المغرب منذ دخوله الاتحاد الإفريقي، مبرزا أنه من المفروض أن يعمل المغرب على تعبئة كل الطاقات لمواجهة الخصوم، خصوصا وأنهم يتحركون على عدة واجهات بما فيها المجال الاجتماعي والمجتمع المدني. ويتابع شقير، فبالإضافة إلى الدبلوماسية الموازية والرسمية وجب على المجتمع المدني الاشتغال على عدة واجهات خاصة وأن الصراع حاليا اتخذ بعد الدفاع عن الحقوق المدنية، وبالتالي لابد من وضع استراتيجية على هذا المستوى.

مع العلم أن الملك محمد السادس قد دعا في عدة خطب إلى ضرورة إشراك كل الفاعلين. ويرى أن الفعاليات المدنية اليوم تتوفر على الاطار الذي يمكنها من مواجهة الخصوم على قدم وساق.