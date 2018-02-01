 المغرب يطلق منصة لتكوين نشطاء مدنيين قادرين على مواجهة خصوم الوحدة الترابية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..رابور مغربي غنا على الأم ديالو و سماها Rozalinda و حطم كل الأرقام و الأغنية ديالو طلعات هي الأولى..ها علاش حبست هاذي 6 شهور و رجعت و هذا رأيي فبنت الستاتي | بووز

بالفيديو..رابور مغربي غنا على الأم ديالو و سماها Rozalinda و حطم كل الأرقام و الأغنية ديالو طلعات هي

سميرة الداودي تُفجرها في وجه المغاربة..آخر مرة غادي نبقا ندير الخير | بووز

سميرة الداودي تُفجرها في وجه المغاربة..آخر مرة غادي نبقا ندير الخير

فيديو يدمي القلوب..سيدة مسنة بعدما فنات حياتها على ولادها تخلاو عليها وتركوها كتواجه المرض والجوع | بووز

فيديو يدمي القلوب..سيدة مسنة بعدما فنات حياتها على ولادها تخلاو عليها وتركوها كتواجه المرض والجوع

حصري وبالفيديو..شوفو كيفاش جرى الدكتور التازي عملية تجميل للطفلة آية اللي شرملتها تلميذة على قبل ولد | بووز

حصري وبالفيديو..شوفو كيفاش جرى الدكتور التازي عملية تجميل للطفلة ''آية'' اللي شرملتها تلميذة على

بالفيديو..المديرية الإقليمية لوزارة التعليم تُحارب العنف المدرسي من الفداء بالدارالبيضاء | بووز

بالفيديو..المديرية الإقليمية لوزارة التعليم تُحارب العنف المدرسي من الفداء بالدارالبيضاء

لأول مرة و حصريا على شــوف تيفي زهير بهاوي يؤدي أغنيته الجديدة Désolé على البيانو | بووز

لأول مرة و حصريا على ''شــوف تيفي'' زهير بهاوي يؤدي أغنيته الجديدة '' Désolé '' على البيانو

بالفيديو..ابتسام تسكت تلهب مواقع التواصل باخر اطلالتها الساحرة | بووز

بالفيديو..ابتسام تسكت تلهب مواقع التواصل باخر اطلالتها الساحرة

بالفيديو... شيماء نجمة ذافويس تتوعد الجميع بقدراتها الكبيرة في غناء جميع الألوان الموسيقية | بووز

بالفيديو... شيماء نجمة ذافويس تتوعد الجميع بقدراتها الكبيرة في غناء جميع الألوان الموسيقية

بالفيديو... شيماء نجمة ذافويس تتوعد الجميع بقدراتها الكبيرة في غناء جميع الألوان الموسيقية | بووز

بالفيديو... شيماء نجمة ذافويس تتوعد الجميع بقدراتها الكبيرة في غناء جميع الألوان الموسيقية

العثماني بين نارين

المغرب يطلق منصة لتكوين نشطاء مدنيين قادرين على مواجهة خصوم الوحدة الترابية

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 18:56 المغرب يطلق منصة لتكوين نشطاء مدنيين قادرين على مواجهة خصوم الوحدة الترابية | مجتمع
المغرب يطلق منصة لتكوين نشطاء مدنيين قادرين على مواجهة خصوم الوحدة الترابية
ينهج المغرب سياسة جديدة في التعاطي مع ملف الوحدة الوطنية، وذلك بإطلاق منصة لتكوين نشطاء مدنيين قادرين على مواجهة خصوم الوحدة الترابية للمملكة.

شوف تيفي

ينهج المغرب سياسة جديدة في التعاطي مع ملف الوحدة الوطنية، وذلك بإطلاق منصة لتكوين نشطاء مدنيين قادرين على مواجهة خصوم الوحدة الترابية للمملكة.

وفي هذا الصدد اعتبر محمد شقير المحلل السياسي في تصريح لـ"شوف تيفي"، أن هذه الخطوة تدخل في إطار استراتجية يتبعها المغرب منذ دخوله الاتحاد الإفريقي، مبرزا أنه من المفروض أن يعمل المغرب على تعبئة كل الطاقات لمواجهة الخصوم، خصوصا وأنهم يتحركون على عدة واجهات بما فيها المجال الاجتماعي والمجتمع المدني. ويتابع شقير، فبالإضافة إلى الدبلوماسية الموازية والرسمية وجب على المجتمع المدني الاشتغال على عدة واجهات خاصة وأن الصراع حاليا اتخذ بعد الدفاع عن الحقوق المدنية، وبالتالي لابد من وضع استراتيجية على هذا المستوى.

مع العلم أن الملك محمد السادس قد دعا في عدة خطب إلى ضرورة إشراك كل الفاعلين. ويرى أن الفعاليات المدنية اليوم تتوفر على الاطار الذي يمكنها من مواجهة الخصوم على قدم وساق.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب منصة جديدة الوحدة الترابية الجزائر خصوم تكوين نشطاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مغربيات يتصدرن دعارة البرتوش بإسبانيا | مجتمع

مغربيات يتصدرن دعارة البرتوش بإسبانيا

بالصورة..علامة تشويرية على طريق الناظور سلوان تتضمن بوسة تثير سخرية الناظوريين | مجتمع

بالصورة..علامة تشويرية على طريق ''الناظور سلوان'' تتضمن ''بوسة'' تثير سخرية الناظوريين

عاجل..شاب شعل في راسو العافية وسط كازا | مجتمع

عاجل..شاب شعل في راسو العافية وسط كازا

ســــكوب.. بعد الحكم عليه بالسجن النافذ رسالة مثيرة من هشام الملولي هذا مضمونها | مجتمع

ســــكوب.. بعد الحكم عليه بالسجن النافذ رسالة مثيرة من هشام الملولي هذا مضمونها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 20 فبراير 2018 | الطقس
منذ 4 ساعات

أحوال الطقس : 20 فبراير 2018

بالفيديو..مغربي مقيم بمليلية هدمو ليه المسجد ديالو وها علاش | خارج البلاطو

بالفيديو..مغربي مقيم بمليلية هدمو ليه المسجد ديالو وها علاش

سميرة الداودي تُفجرها في وجه المغاربة..آخر مرة غادي نبقا ندير الخير | خارج البلاطو

سميرة الداودي تُفجرها في وجه المغاربة..آخر مرة غادي نبقا ندير الخير

معاناة أب يعيش التشرد بالدارالبيضاء..كنت بداري و مول الدار بغا يجْري عليا و حيد ليا البيبان من الدار وخا كنخلص الكراء..للمساعدة | بــووز

معاناة أب يعيش التشرد بالدارالبيضاء..كنت بداري و مول الدار بغا يجْري عليا و حيد ليا البيبان من الدار وخا كنخلص الكراء..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..رابور مغربي غنا على الأم ديالو و سماها Rozalinda و حطم كل الأرقام و الأغنية ديالو طلعات هي الأولى..ها علاش حبست هاذي 6 شهور و رجعت و هذا رأيي فبنت الستاتي | بووز
منذ 48 دقيقة

بالفيديو..رابور مغربي غنا على الأم ديالو و سماها Rozalinda و حطم كل الأرقام و الأغنية ديالو طلعات هي

سميرة الداودي تُفجرها في وجه المغاربة..آخر مرة غادي نبقا ندير الخير | بووز

سميرة الداودي تُفجرها في وجه المغاربة..آخر مرة غادي نبقا ندير الخير

فيديو يدمي القلوب..سيدة مسنة بعدما فنات حياتها على ولادها تخلاو عليها وتركوها كتواجه المرض والجوع | بووز

فيديو يدمي القلوب..سيدة مسنة بعدما فنات حياتها على ولادها تخلاو عليها وتركوها كتواجه المرض والجوع

حصري وبالفيديو..شوفو كيفاش جرى الدكتور التازي عملية تجميل للطفلة آية اللي شرملتها تلميذة على قبل ولد | بووز

حصري وبالفيديو..شوفو كيفاش جرى الدكتور التازي عملية تجميل للطفلة ''آية'' اللي شرملتها تلميذة على

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.