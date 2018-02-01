عاجل..القاضي المكلف بالبث في ملف ناصر الزفزافي ورفاقه يرفع الجلسة بسبب صراخ المحامية نعيمة كلاف ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، قرر قبل قليل من يومه الإثنين، رفع جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، بسبب صراخ المحامية نعيمة كلاف المنتمية لهيئة الدافع عن

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، قرر قبل قليل من يومه الإثنين، رفع جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، بسبب صراخ المحامية نعيمة كلاف المنتمية لهيئة الدافع عن المعتقلين.

وأوضح الموفد بأن ممثل النيابة العامة، طرح بعض الأسئلة على المعتقل فؤاد السعيدي، ومن بينها ما يتعلق بالدعم الخارجي للحراك، بعد أن حاول هذا الأخير أن يبرر بعض علاقاته المشبوهة بأنها لا تتعدى الدعم المعنوي.

وأكد الموفد بأن ممثل النيابة العامة، تشبثت بسؤاله بخصوص الدعم الخارجي، واعتبر وصف المعتقل له بـ "الدعم المعنوي" بالمصطلح المجرد من وسائل مادية، وطالبه بتحديد نوعية هذا الدعم المعنوي.

وأبرز كذلك الموفد بأن المحامية نعيمة كلاف المنتمية لهيئة الدفاع عن المعتقلين، قاطعت ممثل النيابة العامة وهي تصرخ وسط القاعة، ما دفع بالقاضي إلى التدخل، حيث أكد تأييده لطرح ممثل النيابة العامة لسؤاله إلا أن كلاف واصلت الصراخ في وجه القاضي الذي نبهها إلى ضرورة الاحترام المتابدل بين الأطراف المتواجدة داخل القاعة بما فيهم "هيئة الدفاع عن المعتقلين وهيئة الدفاع عن الطرف المدني وهيئة النيابة العامة وكتابة الضبط" لاعتبار أن المحكمة تتكون من عدة مكونات يجب أن تتبادل الاحترام بعيدا عن محاولات الضغط بطرق خارجة عن القانون ولا علاقة لها بملف المحاكمة، قائلا في نهاية كلامه: " أجي جلسي في بلاستي وسيري الجلسة"، قبل أن يقرر رفع الجلسة.