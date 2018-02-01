عـــاجل: القرطاس بسلا وها شنو واقع ﻿

اضطر مفتش شرطة يعمل بالدائرة التاسعة للأمن بمدينة سلا، زوال اليوم الثلاثاء، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي من أجل توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك بعدما

شـــوف تيفي:

اضطر مفتش شرطة يعمل بالدائرة التاسعة للأمن بمدينة سلا، زوال اليوم الثلاثاء، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي من أجل توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك بعدما عرض حياة موظفي الشرطة والمواطنين لخطر جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع عدة مساطر قضائية من أجل اقتحام مسكن الغير والتهديد بالسلاح الأبيض، أبدى مقاومة في مواجهة دورية للشرطة حلت بمنزله لاستدعائه على خلفية الشكايات المسجلة في حقه، مصيبا مفتشا للشرطة بواسطة سكين من الحجم الكبير، وهو الأمر الذي اضطر معه موظف الأمن لإطلاق رصاصة تحذرية، مكنت من توقيف المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء.

وحسب البلاغ، فقد تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تم نقل موظف الشرطة الذي تعرض لجرح للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.