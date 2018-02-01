عاجل..أسرة الزفزافي تغيب عن محاكمة ابنها والقاضي يوجه سؤالا حول سبب عدم رفع العلم الوطني في الاحتجاجات بالحسيمة..وهكذا كانت ردة فعل أحد المحامين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء، وسط غياب لأفراد أسرة ناصر الزفزافي

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء، وسط غياب لأفراد أسرة ناصر الزفزافي وغياب بعض المحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن المعتقلين.

وأوضح الموفد بأن البداية كانت بالاستماع للمعتقل فؤاد السعيدي، حيث وجه له القاضي بعض التهم والتي تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون، ومن بينها سؤال :" واش انت صحافي"، ليرد عليه المعتقل: " أنا ماشي صحافي أنا هاوي".

وأشار الموفد إلى أن القاضي علي الطرشي، عرض فيديوهات وصور للاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة، ووجه سؤالا إلى المعتقل المذكور: "علاش ماكنتوش كترفعوا العلم الوطني"، فانتفض أحد المحامين المنتمي لهيئة الدفاع عن المعتقلين قائلا: "ليس هناك قانون ملزم لرفع الأعلام الوطنية"، فأجابه القاضي: "صافي أستاذ هاذ شي اللي قلتيه راه تكتب في محاضر كتابة الضبط".

وأكد الموفد بأن القاضي عرض كذلك مكالمات هاتفية تتعلق بدعم الاحتجاجات والتي تتضمن محادثات دارت بين المعتقل فؤاد السعيدي وشخص يدعى لحسين الادريسي، ليعلق المعتقل قائلا: "كنا كنقشبوا وكنضحكوا وكنستهزؤا بالبوليساريو".





