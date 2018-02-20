عــــاجل و بالصــورة..دخل لمرجان ديال كاليفورنيا فكازا خرج لقاوهم شفرو ليه طوموبيلتو وهاكيفاش ﻿

شــــوف تيفي:
علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن شابا ينحدر من مدينة الدارالبيضاء تفاجأ يومه الثلاثاء، بسرقة سيارته من داخل موقف السيارات التابع لمرجان كاليفورنيا بالدارالبيضاء.
و كشف الشاب في اتصال مع شوف تيفي" أنه دخل لمرجان كاليفورنيا قصد شراء بعض الأغراض ليتفاجأ عند خروجه باختفاء سيارته من نوع " كولف رمادية اللون ترقيم ألمانيا"، و بعدما انتقل إلى إدارة المركز التجاري و اطلع على كاميرات المراقبة، اكتشف أن شخصا مجهولا سرق سيارته من قلب موقف السيارات.
و قد استدعى الحادث انتقال المصالح الأمنية إلى عين المكان لفتح تحقيق في هذه الواقعة المثيرة.