عــــاجل و بالصــورة..دخل لمرجان ديال كاليفورنيا فكازا خرج لقاوهم شفرو ليه طوموبيلتو وهاكيفاش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن شابا ينحدر من مدينة الدارالبيضاء تفاجأ يومه الثلاثاء، بسرقة سيارته من داخل موقف السيارات التابع لمرجان كاليفورنيا بالدارالبيضاء.

شــــوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن شابا ينحدر من مدينة الدارالبيضاء تفاجأ يومه الثلاثاء، بسرقة سيارته من داخل موقف السيارات التابع لمرجان كاليفورنيا بالدارالبيضاء.

و كشف الشاب في اتصال مع شوف تيفي" أنه دخل لمرجان كاليفورنيا قصد شراء بعض الأغراض ليتفاجأ عند خروجه باختفاء سيارته من نوع " كولف رمادية اللون ترقيم ألمانيا"، و بعدما انتقل إلى إدارة المركز التجاري و اطلع على كاميرات المراقبة، اكتشف أن شخصا مجهولا سرق سيارته من قلب موقف السيارات.

و قد استدعى الحادث انتقال المصالح الأمنية إلى عين المكان لفتح تحقيق في هذه الواقعة المثيرة.