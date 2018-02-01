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ســــكوب.. بعد الحكم عليه بالسجن النافذ رسالة مثيرة من هشام الملولي هذا مضمونها

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 17:58 ســــكوب.. بعد الحكم عليه بالسجن النافذ رسالة مثيرة من هشام الملولي هذا مضمونها | مجتمع
ســــكوب.. بعد الحكم عليه بالسجن النافذ رسالة مثيرة من هشام الملولي هذا مضمونها
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن الشرطي الموقوف هشام الملولي و بعد الحكم عليه بسنة حبسا نافذا بعث رسالة مؤثرة لصديقه المقرب .

شـــوف تيفي:

 

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن الشرطي الموقوف هشام الملولي و بعد الحكم عليه بسنة حبسا نافذا بعث رسالة مؤثرة لصديقه المقرب .

و قالت مصادرنا، إن الملولي عبر عن ندمه و أسفه الشديدين بسبب تصرفاته التي كان يقوم بها اتجاه فتيات لا ذنب لهن مستغلا بذلك منصبه في السلك الأمني.

و كانت محكمة الاستئناف بالرباط، قد قضت يوم 29 يناير الماضي بالسجن النافذ في حق الشرطي السابق الشهير "هشام ملولي" لسنة واحدة وأخرى موقوفة التنفيذ بتهم الضرب والجرح ومحاولة الاغتصاب، عقب تقدم عارضة أزياء وفتاة أخرى بشكاية للمصالح الأمنية.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي هشام ملولي عارضة الأزياء الشرطي

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