هذا مصير الشخص المتورط في إضرام النار بشبابيك السحب البنكي بالرباط ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإضرام النار عمدا وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح ولاية أمن الرباط كانت قد عاينت، في الآونة الأخيرة، تعرض عدة شبابيك أوتوماتيكية للسحب البنكي لإلحاق خسائر مادية، تم افتعالها من طرف شخص مجهول كان يعمد إلى إضرام النار في قطع ورقية ويقوم بإدخالها في المكان المخصص لبطاقات السحب، مما نجم عنه تسجيل عدة خسائر وأضرار مادية.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة، قد أسفرت عن توقيف المشتبه به متلبسا بمحاولة ارتكاب نفس الفعل الإجرامي بشباك أوتوماتيكي تابع لوكالة بنكية بحي أكدال، حيث تبين أنه يعيش حالة التشرد، وأنه من ذوي السوابق القضائية العديدة في إضرام النار عمدا والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وانتحال الهوية.

وأشار المصدر ذاته، أنه قد تم إخضاع المشتبه به لتدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والكشف عن جميع ظروفها وملابساتها.