 أمن كازا يلقي القبض على عشريني متورط في ترويج الأقراص المهلوسة ﻿
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أمن كازا يلقي القبض على عشريني متورط في ترويج الأقراص المهلوسة | حوادث و حقوق

أمن كازا يلقي القبض على عشريني متورط في ترويج الأقراص المهلوسة

العثماني بين نارين

أمن كازا يلقي القبض على عشريني متورط في ترويج الأقراص المهلوسة

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 17:27 أمن كازا يلقي القبض على عشريني متورط في ترويج الأقراص المهلوسة | حوادث و حقوق
أمن كازا يلقي القبض على عشريني متورط في ترويج الأقراص المهلوسة
تمكنت مصالح ولاية أمن الدارالبيضاء نهاية الأسبوع المنصرم من توقيف مبحوث عنه يبلغ من العمر 24 سنة على خلفية تورطه في ترويج الأقراص المهلوسة بمنطقة سيدي البرنوصي.

شوف تيفي

 

تمكنت مصالح ولاية أمن الدارالبيضاء نهاية الأسبوع المنصرم من توقيف مبحوث عنه يبلغ من العمر 24 سنة على خلفية تورطه في ترويج الأقراص المهلوسة بمنطقة سيدي البرنوصي.

وحسب بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن الموقوف وهو من ذوي السوابق القضائية، تم إيقافه في إطار العمليات الأمنية التي تقوم بها عناصر الشرطة بالمنطقة المذكورة حيث تم العثور بحوزته ساعتها على أداة حادة ومبلغ مالي وهاتفين نقالين وقد سبق التثبت من قبل الفرقة الأمنية أن المعني يروج بين أصدقائه ومعارفه صورا يتباهى فيها بحيازة مبالغ مالية وكميات مهمة من الأقراص المهلوسة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه على الرغم من محاولة المعني بالأمر تضليله عناصر الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء بهوية كاذبة إلا أن اليقضة والحزم حالا دون انطلاء الحيلة على عناصر الشرطة الذين كانوا على معرفة وبينة بهويته ونشاطه ليتم إجراء بحث محيطي دقيق بمكان إيقافه حيث تم العثور على 120 قرصا مهلوسا من نوع ريفوتريل بمكان الإيقاف لينطلق بذلك بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة أفضى إلى الانتقال مع المعني لمكان سكناه بمنطقة المجدبة بضواحي البيضاء حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز 700 قرصا مهلوسا إضافيا من نفس النوع.

هذا وتم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث في أفق تقديمه أمام العدالة من أجل ترويج الأقراص المهلوسة والإدلاء بهوية كاذبة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي أقراص مهلوسة الدارالبيضاء حوادث وحقوق

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