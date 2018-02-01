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اعتقال مسيرين لمقاهي الشيشة بطنجة

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 17:14 اعتقال مسيرين لمقاهي الشيشة بطنجة | حوادث و حقوق
اعتقال مسيرين لمقاهي الشيشة بطنجة
قامت عناصر الاستعلامات العامة بمؤازرة من فرقة الأبحاث التابعة للأمن العمومي بولاية أمن طنجة بعمليات أمنية لمحاربة الشوائب الأمنية خاصة ترويج المواد المضرة بالصحة العمومية، حيث تم توقيف كل من

"شوف تيفي"

قامت عناصر الاستعلامات العامة بمؤازرة من فرقة الأبحاث التابعة للأمن العمومي بولاية أمن طنجة بعمليات أمنية لمحاربة الشوائب الأمنية خاصة ترويج المواد المضرة بالصحة العمومية، حيث تم توقيف كل من مسير مقهى " الفخامة " بمحج محمد السادس و مسير مقهى " قرطاج" بأشقار الخاصتين بتقديم النرجيلة "الشيشة".

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر أمني يومه الثلاثاء، فقد تم داخل المقهيين، حجز ما مجموعه 90 قارورة تستعمل لتدخين مادة الشيشة و 85 رأسا طينيا محشوا بمادة المعسل المهربة و 500 غرام من نفس المادة .

وأكد المصدر ذاته أن الموقوفين تم وضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة كما تم الاستماع لبعض زبناء المقهيين المذكورين .



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المغرب شوف تيفي المعسل النيابة العامة الحراسة النظرية فرقة الأبحاث

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