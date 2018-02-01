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هكذا تمكن رجال الحموشي من حجز شحنة ''حشيش'' بالبيضاء

بتاريــخ : 20 فبراير 2018 / 17:00 هكذا تمكن رجال الحموشي من حجز شحنة حشيش بالبيضاء | مجتمع
هكذا تمكن رجال الحموشي من حجز شحنة ''حشيش'' بالبيضاء
عملت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن البيضاء/ آنفا، على إحباط محاولة تزويد مروجي المخدرات ولاسيما منها مخدر الشيرا بما قدره 18 كيلوغرام من المادة المذكورة، وقد تمكنت الفرقة المذكورة من رصد الشحنة

''شوف تيفي''

 

عملت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن البيضاء/ آنفا، على إحباط محاولة تزويد مروجي المخدرات ولاسيما منها مخدر الشيرا بما قدره 18 كيلوغرام من المادة المذكورة، وقد تمكنت الفرقة المذكورة من رصد الشحنة المحجوزة وإيقاف مشتبه بهما مرتبطين بها على إثر استغلال مجموعة من المعطيات الجنائية والتحريات الميدانية، حيث أمكنت العملية الأمنية الدقيقة من إيقاف المعنيين بالأمر البالغين من العمر على التوالي 37 و 49 سنة، واللذين كانا على متن سيارة مكتراة.

وحسب ولاية أمن البيضاء، فقد ضبطت الفرقة الأمنية 193 صفيحة من مخدر الشيرا بالشحنة، أي نحو '' 18 كيلوغرام'' من المخدر المذكور، و4 باقات من سنابل القنب الهندي، أي ما زنته كيلوغرام واحد، ومبلغ مالي قدره 500 درهم، وخمس هواتف نقالة، تستعمل في التواصل مع الزبناء.

وأكدت الولاية الاحتفاظ بالمعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية إلى أن تم تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة التي أشرفت على البحث منذ بدايته؛ فيما تمت إحالة المحجوزات على المصالح المختصة.

 

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