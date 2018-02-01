صادم وبالأرقام.. مسلسل سامحيني ينشر الغباء ولا يعرفه سوى المغاربة وتركيا لا تعترف به ﻿

كشف موقع تقييم الأعمال الفنية Imdb العالمي، أن أغلبية التعاليق التي جاءت حول مسلسل ''سامحيني'' والذي يبث على القناة الثانية، كانت سلبية، حيث تم اعتباره مسلسلا ينشر الغباء، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل

"شوف تيفي"

كشف موقع تقييم الأعمال الفنية Imdb العالمي، أن أغلبية التعاليق التي جاءت حول مسلسل "سامحيني" والذي يبث على القناة الثانية، كانت سلبية، حيث تم اعتباره مسلسلا ينشر الغباء، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام تركية، يوم أمس الإثنين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الرتبة التي يعطيها الموقع لمسلسل "سامحيني" فهي 2.1 من 10، وهي رتبة متراجعة جداً، مشيرة إلى أن الطريف في الأمر بخصوص هذا المسلسل التركي والذي يحظى بشهرة واسعة في المغرب، لا يعرفه إلا المغاربة.

وأكدت ذات المصادر أن مسلسل "سامحيني" والذي تعرضه قناة Star TV، لا يحظى بشهرة في تركيا، كما أن نجومه غير مشهورين، حيث لا يتجاوز عدد متابعي بطلة الفيلم سيما كوركماز، المعروفة في المغرب باسم "فريدة"، 357 ألف متابع، في حين يتابع بطلة مسلسل "حب للإيجار"، ألتشين سانجو، وهي ممثلة من الصف الأول في تركيا، أزيد من 5 ملايين متابع على إنستغرام.

وعلاقة بالمسلسل، كشفت هذه المصادر الإعلامية التركية عن بعض الأرقام الخاصة بمسلسل "سامحيني" والذي لا يتابعه الشعب التركي، حيث أكدت على أن 3 ساعات و39 دقيقة هي المدة التي يقضيها المغربي كل يوم أمام شاشة التلفزيون، الرقم كشفت عنه نتائج مركز قياس نسب المشاهدة لشهر يناير 2018، ويشاهد المغاربة مسلسلات وبرامج ترفيهية، وقد حصل المسلسل التركي المدبلج للهجة المغربية "سامحيني"، الذي تبثه القناة الثانية على 75 في المائة من نسبة المشاهدات.

وأبرزت كذلك هذه المصادر أن المسلسل الذي يُبث في المغرب منذ سنة 2011، والذي أصبح جزء من يوميات المغاربة، يلقى بالمقابل انتقادات كبيرة، ففي سنة 2017، ربطت جمعية "ماتقيش ولدي"، الناشطة في الدفاع عن الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، بين ارتفاع عدد جرائم اغتصاب القاصرين في المغرب والمسلسل، مشيرة إلى أن الجمعية اعتمدت على معطيات تجمعها من مراكز الاتصال الخاصة بالتبيلغ عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال، والتي أوضحت أنه في الوقت الذي تنشغل فيه العائلات بمتابعة أحداث المسلسلات، يستغل المغتصِب ذلك لتنفيذ جريمته.





