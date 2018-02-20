بالصورة... قطع ليه اليد بعدما تحرش ليه بمراتو ! ﻿

نقل ''مشرمل'' بمنطقة ''ابن امسيك'' إلى مستعجلات ابن رشد في حالة جد حرجة بعد شجار بينه و بين أحد المشرملين أدى إلى بتر يده.

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نقل ''مشرمل'' بمنطقة ''ابن امسيك'' إلى مستعجلات ابن رشد في حالة جد حرجة بعد شجار بينه و بين أحد المشرملين أدى إلى بتر يده.

وحسب أحد المصادر فإن أحد ساكنة ''ابن امسيك'' والملقب ب ''بطاطا'' قام بشرملة مواطن من نفس المنطقة ليلة أمس الاثنين بالقرب من المقهى الشعبي'' الجزيرة'' المتواجد بشارع الجولان، بسيف على مستوى الوجه و الذراع أدى إلى بتر يده، والسبب أن الضحية كان يتحرش بزوجة المتهم الذي خرج لتوه من السجن مما دفعه للاعتداء عليه للانتقام لكرامته حسب نفس المصدر.

ونقل الضحية على وجه السرعة إلى المستعجلات بمستشفى ''ابن رشد'' حيث قاموا بإعادة اليد إلى موضعها فيما يتواجد في حالة جد خطيرة بين الحياة والموت.



